NG.kz Гитарных дел мастер из Костаная



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:47 У каждого дерева - свой голос. Ольха звучит насыщенно, размашисто и чисто. Ясень и махагон - тяжелее, харизматичнее, само воплощение рока. Канадский клен обладает яркими верхами и плотными басами... Услышать частоты, оттенки и волокна звука, растворенные в дереве, дано не каждому. И даже не каждому музыканту.

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