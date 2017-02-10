Цитата: 22 декабря 2016 года в полицию позвонила мать Фигуровой

Цитата: Даже спустя 2,5 месяца у участкового сохранился небольшой шрам на лице

Т.е. Вы хотите сказать, что сейчас уже весна на дворе? Март разбушевался¿