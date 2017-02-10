Цитата: bollat:

я забрал аккаунты всех соцсетей давно у детей, сам там не сижу, все довольны на сегодняшний день.

Их нельзя забрать. Дети могут их заново сделать. Это зависит от того, сколько детям лет.

Цитата: Денис:

Поглядите в ютюбе,во что выливается самостоятельное общение с игрульками у некоторых детишек,например,"грифер-шоу". Детишки психуют, бесятся, ругаются матом,как сапожники, посылают собственных родителей на 3 буквы,не учатся в школе,ничего не хотят делать,они как зомби и с этими зомби делают все ,что хотят. вот,такие игрульки. Поизучайте тему,господа родители выдавшие гаджеты маленьким детям в свободное пользование и думающие,что ребенок должен расти как все сверстники. я,например,не хочу,чтобы мои дети были как все придурками и дебилами,извращенцами и негодяями. Поетому максимально пытаемся загрузить его рукоделием,кружками,играми,да,он знает,что такое комп, играет под чутким руководством ... так вы еще хотите поглядеть так называемые стримы игрулек детишек лет 6-10? или сердечко у вас слабое? Поверьте это не единичные случаи,это эпидемия среди поколения.

Это называется свободный доступ к информации. Вот и все.