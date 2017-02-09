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Куратор темы: drakon
§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2141
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.02.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дракоше,ну зачем тебе этот дом в форме холодильника :-P
У меня мечта домик,пусть небольшой,но из дерева
Ну вроде этого
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9745
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.02.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
дом в форме холодильника :-P

Очень удобная штука. Ехай - куда
хочешь.Останавливайся - где хочешь.
Стой - скалька -хочешь. Есть и холодильник-
в нём и газплита. В некоторых -и душ -есть...
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9745
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.02.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давай,Приезжай! Будешь в моём домике
жить.Дверь закрывается,окно есть.

Диван или кровать вместятся,столик - тоже.
Купим газовый примус,холодильник "Морозко"
Стоит домик - под деревьями. Что ещё нужно
человеку,чтобы встретить - достойную старость?... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2141
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.02.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это домик для моего кота :lol:
А я хочу,домик добротный,с землёй,чтобы цветник высадить,огурчики-помидорчики-баклажаны,яблони груши и кустарники,так сказать встретить старость на природе.
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.02.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лиль давай завязыай . Ко мне . на ДИВАН Окей?
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2141
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.02.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы знаете, алкаши навязчивые у меня вызывают чувство отвращения.Думаю доходчиво объяснила.Удачи в поиске.
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.02.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
меня вызывают чувство отвращения

Походу труп у нас форумный нарисовался . Думаю я вам доходчиво объяснил.
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Хохол
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 09.02.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Походу труп у нас форумный нарисовался . Думаю

Наверное с Лилей всё таки надо быть осторожней и начеку , как с чёрной вдовой , которая может и после ночи любви сожрать (нежели чем не угодил) . А так каждая девушка (женщина) любит ушами , то и заболтать например Лилю можно её любимыми темами например боксом иль Розенбауманом .
На ковре из жёлтых листьев
В платьице простом
Из подаренного ветром , крепдешина
Танцевала в подворотне , осень вальс-бостон .
Отлетал тёплый день , и тихо пел саксафон .
Жизнь сложная штука и мы все , в чём то не реализованы . Кто то не реализовался актёром (думая что не сыграл в этой жизни свою главную роль) , певцом (думая что не спел свою главную песню ), матерью , женой , мужем и т.д . Главное свою депрессию не превратить в агрессию и постоянную обиду в отношении других .

112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 09.02.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Походу труп у нас форумн

От любви до ненависти один шаг!
Именно по этому меня тоже останавливает во многом сближение с форумчанами.
Ты ведь не знаешь чем дышат они на том конце проводного интернета и что у них в голове за каша..
По настоящему крепких на нервы тут мало и проверено это годами.

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2141
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.02.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
так каждая девушка (женщина) любит ушами , то и заболтать например Лилю можно её любимыми темами например боксом иль Розенбауманом .

Земеля боровской,так как ты здесь разумный,отвечу без язвлений.Личная жизнь,она должна быть в тишине,не афишируя её на всю ивановскую.И если я молчу о ней-это не значит ,что у меня её нет.Просто ,,жонихам форумным,,эти тонкости не понять.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9745
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.02.17 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет Барсику!

От наших девочек... :lol:
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