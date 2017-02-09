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§ NG.kz
«Сейчас не время для эйфории...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 февраля в актовом зале городской школы детского творчества состоялась итоговая встреча акима Костаная Базыла ЖАКУПОВА с населением. Итоги аким города подводил совместно с акимом Костанайской области Архимедом МУХАМБЕТОВЫМ. Точнее сказать, городской глава по традиции зачитал доклад о «высоком темпе роста по всем показателям», глава региона обозначил вектор развития области.
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Бывалый
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если есть задание найти — их найдут, причём на любом предприятии.
Это всего лишь инструмент давления. Про зачёт НДС можно поэмы писать, например.
Или вон про мобильные котельные была прекрасная статья, и таких историй много.

Законы нужно соблюдать.
А не отговорки искать.
Вот и все.
Ты же за правовое государство?
Или только на словах?
Цитата:
Валентин:
предприниматель обязан платить налоги согласно законодательству.

Для не менее тупых объясняю: пусть платит. И никто ему не сможет ничего предъявиьь и ни на какую добровольность нагнуть.
Цитата:
Валентин:
Это означает, что ты будешь в расчёт рентабельности закладывать вот такие риски, и исходя из них принимать решения.
Если собираешься воспользоваться - будешь закладыватб.
Не хочешь закладыаать риски - не участвую.
Делов то.
Цитата:
Валентин:
Ты дурачок или прикидываешься?
Когда с родителей каждый год собирают деньги в школе на новый линолеум, почему-то все страшно возмущаются, а к учителям и директорам школ принимают меры.

Ты дурачек или прикидывешься?
Какие меры к ним принимают?
Их обвиняют во взяточничестве?
Ты с дуба рухнул?

Бывалый
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А вот к тебе завтра вечером подойдут два крепких паренька, и предложат купить вот этот кирпич, например.
Хороший, тяжёлый, и совсем недорого - сколько денег с собой есть.
И ты его совершенно добровольно купишь, без какого либо принуждения.

Ну если ты хронический терпила то купишь.
И заявление у тебя никто не возьмет.
По крайней мере пока ты в суде не признаешь договор принудительным и следовательно незаконным.
А если не согласишься еупить кирпич и тебя им стукнут то ни о какой добровольности уже речи не может идти.
Ты дурачек или просто не понимеешь простых вещей?

Бывалый
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 23:29
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: «Сейчас не время для эйфории...»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.02.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:


Всё-всё-всё, ты победил, а я дурак :)
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