Цитата: Шалтай-Болтай:

Так было и так есть и сейчас и так будет завтра. Кто думает что наркозависимые остались без дозы или наркоманы у нас исчезли совсем? Просто после того как менты при Шаповалове отобрали этот бизнес у бандитов, бандиты присели до лучших времён. Теперь этим бизнесом управляют они. Но теперь проще стало руководству полиции! Бандиты теперь раз в месяц отмечаются у них. Теперь и волки сыты и овцы целы! Так что наркомания НЕИСКОРЕНИМА! Как капали деньги в карманы так и будут капать. А поставки в страны ТС это вообще сказочный колондайк! Совместный синдикат наркобаронов РФ И РК это отдельная история!



Ну я не знаю...Про Баранчука знаете вообще?!Если что, с 90-ых годов история...