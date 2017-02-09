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§ NG.kz
В областной картинной галерее открылась выставка графики Георгия Сокова
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выставка графических работ члена Союза художников РК Георгия Сокова открылась сегодня 9 февраля. В экспозицию "Белое и черное" вошла 71 работа, все они разместились на двух этажах.
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§ Серый волк
Re: В областной картинной галерее открылась выставка графики...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8583
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.02.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересные вещи!
А это вообще заставила остановиться надолго!

Совсем недавно был в Булгаковской квартире и это Мяу знакомо можно сказать почти лично!
Вполне достойно висеть в музее Булгакова!
:lol:
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§ Доктор СИЗО
Re: В областной картинной галерее открылась выставка графики...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.02.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя я человек не робкого десятка....но что то боязно смотреть на некоторые картины....
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