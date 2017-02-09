Цитата: сайлау курманов:

в нашем районе у всех нтв+ и триколор , только у меня еще тарелка отау, ... еще умудряются Малышеву....

Смотрите всякую дрянь помоечную, от того в голове у вас каша.



И в Казахстане можно смотреть правильные вещи, получать правильную культуру и снимать научиться даже в 17 лет.

Продолжаем тему. Будет удивлены связью продолжения с предыдущм постом.



Я писал про фильм "Империя солнца". В комментах на крупнейшем русскоязычном ресурсе о фильмах под названием "Кинопоиск" можно найти отзыв 17-летнего казахстанца об этом фильме. Листайте там. Алиби Мукушев из Кокчетава пишет.

Парню между прочим, если не ошибаюсь 17 лет. Вроде как учится в Израиле.

https://www.kinopoisk.ru/film/3923/



О самом Алиби Мукушеве

http://instdrive.com/u/alibimukushew

посмотрите как парень работает и снимает в свои 17 лет!

(Если я конечно не ошибся)



Посмотрите операторскую работу и режиссерскую в Империи солнца. Там увидеть можно работу всей команды.



Посмотрите наконец передачу с Бондарчуком вчера вышедшую в эфир на российском Дожде.

Бондарчук конечно не дотягивает даже до уровня молодого Спилберга и его команды 1985-1986 года, когда они снимали империю. Но он вполне интерересный человек.

https://tvrain.ru/teleshow/harddaysnight/bondarchuk-427154/



Там кстати в студии задает вопросы и сама редактор ресурса Кинопоиск Елизавета Сурганова.

Так что можете увидеть её напротив Бондарчука.



Учитесь быть человеком! Это не страшно!

Страшно когда Алиби Мукушев придет допустим работать в грязную систему тв по её правилам и понятиям.



Иногда находятся думающие люди в любом городе.



Добавлено:

по ссылке выше на tvrain доступ к этой части контента оказался платным. Только для подписчиков. 200 рублей/ месяц минимум. Но он того стоит. Это три бутылки пива, если кто привык измерять в этой категории



[Исправлено: Серый волк, 09.02.2017 - 18:18]