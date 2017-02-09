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§ NG.kz
Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27110
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно проведённым социологическим опросам, у населения вызывает недовольство обилие рекламы, отсутствие регионального контента, недостаток познавательных передач о Казахстане и низкий уровень профессионализма журналистов на казахстанском телевидении.
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§ yeti91
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 09.02.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем тарелку ?!прошлый век .андроид приставка с приложением tsc -40$ и счастье в дом.
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Гость
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.




Отправлено: 09.02.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в РФки тоже все федеральные каналы уже до тошноты надоели, каждый день одно и тоже, и одни и тежи, те плохие, а эти очень хорошие. Нормальные люди смотрят спорт или зарубежный контент.

§ Добринцофф
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5020
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.02.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
Зачем тарелку ?!прошлый век .андроид приставка с приложением

Скажи мне пож,чем отличается набор основных каналов которые идут с помощью андроид приставки,от такого же которые идут через тарелку?У меня например на приставке когда как, бывает норм.бывает притормаживает,а на тарелке всегда норм.
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§ Серый волк
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8583
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.02.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
в нашем районе у всех нтв+ и триколор , только у меня еще тарелка отау, ... еще умудряются Малышеву....

Смотрите всякую дрянь помоечную, от того в голове у вас каша.

И в Казахстане можно смотреть правильные вещи, получать правильную культуру и снимать научиться даже в 17 лет.
Продолжаем тему. Будет удивлены связью продолжения с предыдущм постом.

Я писал про фильм "Империя солнца". В комментах на крупнейшем русскоязычном ресурсе о фильмах под названием "Кинопоиск" можно найти отзыв 17-летнего казахстанца об этом фильме. Листайте там. Алиби Мукушев из Кокчетава пишет.
Парню между прочим, если не ошибаюсь 17 лет. Вроде как учится в Израиле.
https://www.kinopoisk.ru/film/3923/

О самом Алиби Мукушеве
http://instdrive.com/u/alibimukushew
посмотрите как парень работает и снимает в свои 17 лет!
(Если я конечно не ошибся)

Посмотрите операторскую работу и режиссерскую в Империи солнца. Там увидеть можно работу всей команды.

Посмотрите наконец передачу с Бондарчуком вчера вышедшую в эфир на российском Дожде.
Бондарчук конечно не дотягивает даже до уровня молодого Спилберга и его команды 1985-1986 года, когда они снимали империю. Но он вполне интерересный человек.
https://tvrain.ru/teleshow/harddaysnight/bondarchuk-427154/

Там кстати в студии задает вопросы и сама редактор ресурса Кинопоиск Елизавета Сурганова.
Так что можете увидеть её напротив Бондарчука.

Учитесь быть человеком! :-) Это не страшно!
Страшно когда Алиби Мукушев придет допустим работать в грязную систему тв по её правилам и понятиям.

Иногда находятся думающие люди в любом городе.

Добавлено:
по ссылке выше на tvrain доступ к этой части контента оказался платным. Только для подписчиков. 200 рублей/ месяц минимум. Но он того стоит. Это три бутылки пива, если кто привык измерять в этой категории

[Исправлено: Серый волк, 09.02.2017 - 18:18]
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112
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.




Отправлено: 09.02.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
каналов которые идут с помощью андроид приставки,

А что, может там интернет нужен по больше скорость или как его?
Я уже полгода маюсь, все бабло жаль на этого дивного андроида и все думаю, брать не брать для клиентиков вместо тарелки?

112
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.




Отправлено: 09.02.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и андроид в отличии от тарелки практически бесплатен как вроде, если за тарелку допустим надо 1500 платить, то за андроид ничего?

FOMA
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.




Отправлено: 09.02.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недовольны? Почему это недовольны, неправда. Мы просто НЕ смотрим это го*но уже лет 10 как! Зачем поднимать несуществующую проблему и искусственно ее муссировать?

§ Сергей_я
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1843
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.02.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не реклама. Спасибо IPTV, в частности edem.tv (подобных сервисов в прочем хватает). Отключил кабельное, забыл про него как страшный сон. За 1 доллар в месяц все ходовые каналы, вся телепрограмма (EPG)+ архив всех каналов за 2-3 дня.
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§ Ваш земляк
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 09.02.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через 20 лет появляется господин Бондарчук с его 9 ротой, затем жирнобюджетным сталинградом и сейчас ещё одним новым фильмом, который сейчас выйдет в приличных городах на сохранившихся экранах.
Ставлю рядом на двух мониторах.
И....... Видно что Бондарчук по сравнению с той командой, снимавшей Империю Солнца просто школьник взявший в руки камеру.
В сравнении рядом это просто хорошо заметно.
Живу в России. Поверьте, вы НИЧЕГО не теряете, если смотрите казахстанское ТВ, а не российское!Нормальные, познавательные каналы появились недавно (спасибо цифре!) , на этой же цифре идут Первый, Россия 1, Россия 24 и прочий шлак. Телевизор не смотрю( от слова ВООБЩЕ!),предпочитаю черпать инфу из Инета, с различных ресурсов, чтобы сравнивать Росссийскую Газету и Регнум. Все врут!
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§ Ваш земляк
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 09.02.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ещё раз про Феденьку... Просто чувак рубит бабло и "уважуху", снимая никому не нужное, поддерживая ВВП и всякий бред из ГосДумы.Типа , посмотрев его фильмы, молодёжь ВОЗГОРДИТСЯ страной, в которой живёт. Я буду гордится той страной, которая не собирает деньги детям на операцию пео смс-кам, когда управляющие госкомпаний получают по 3 миллиона в день...
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* Victor Yang
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7770
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.02.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И зачем это на закате телевидения им обеспокоились? Это сродни тому, как недавно "Мой мир" от mail.ru перевели на казахский.
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