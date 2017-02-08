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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 08.02.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня посмотрю фильм Мисс Слоун.
О действительно жесткой и волевой женщине, которую играет Жесика Частейн..

§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 09.02.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну тут чего то перемудрили и во сколько нам это обошлось, подговорить сильнейшие команды Мира пасть перед нами?


да вот понимаешь. на трех универсиадах до этого казахи тоже в финале играли.
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5186
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.02.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Вокруг поведенческих моделей родителей и формировании другой личности (ребенка)- крутится половина психологии.


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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 09.02.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Все на западненском..
Тебе что, премии кто то дает, где родимый русский?

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 09.02.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
на трех универсиадах до этого казахи тоже в финале играли.

Ты че, всю эту муть смотришь?
Олимпиада, универсиада, это все договорные схемы отмывания бабла..
И спортсмены там все большинство ряженные..

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 09.02.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моим друзьям на форуме, коих у меня на форуме 78 человек, сообщаю радостную новость. Сегодня вечером у меня родился внук!!!!!! Только не знаю каким смаиликом выразить свою радость!!!!!
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 09.02.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

Счастливый человек, поле 40ка дней зови всех на той, показать ребенка, от нас коримдык получишь..

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 09.02.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Счастливый человек, поле 40ка дней зови всех на той, показать ребенка, от нас коримдык получишь..

Спасибо....порешаю этот вопрос к 40 дням.... родился внук в костанайском роддоме.... :-) :-) :-) :lol: :lol: :lol:
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2141
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.02.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 09.02.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо!!!! Просто нет слов!!!!! :-) :-) :-) :-)
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