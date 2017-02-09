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≡ «Автобус моей мечты». № 18: мобильник - враг мой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Автобус моей мечты». № 18: мобильник - враг мой
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27110
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работу маршрута № 18 (ТОО «TTS Reisen») мы проверяли в пятницу, 3 февраля, около 16.00, от остановки «Сити-центр» по ул. Тарана. Интересно, что «восемнадцатый» вообще не значился в списке маршрутов на табличке, установленной на этой остановке.
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§ Serg_Jyk
Re: «Автобус моей мечты». № 18: мобильник - враг мой
Serg_Jyk


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Сообщений: 18
Регистрация: 15.10.15
Отправлено: 09.02.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчет пунктуальности маршрута №18: Вы попробуйте вечером после 20.00 уехать или после обеда после 14.00 (особенно из п. Амангельды), вот тут, в графе пунктуальность, у Вас вместо 9 из 10 будет стоять 2 из 10. И вечером после 17.00 часто с остановки "второй подъем" по пол часа нельзя уехать, а когда автобус все таки приходит, то приходит он битком забитый. Так что Ваши оценки явно завышены
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§ лимон
Re: «Автобус моей мечты». № 18: мобильник - враг мой
лимон


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Сообщений: 204
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.02.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Serg_Jyk:
Вы попробуйте вечером после 20.00 уехать или после обеда после 14.00 (особенно из п. Амангельды), вот тут, в графе пунктуальность

маршрут протяженный, воздух не хотят катать днем просто. стоимость проезда ведь не подняли еще. в часы пик мин. 5-7 между автобусами, часто битком да
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Пассажир
Re: «Автобус моей мечты». № 18: мобильник - враг мой




Отправлено: 09.02.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На таблтчке Казахтелеком, а Вы называете Сити. Желательно проехать на двухэтажке 18 и потом ставить баллы.

максим
Re: «Автобус моей мечты». № 18: мобильник - враг мой




Отправлено: 09.02.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не люблю этот маршрут едет он плохо, очень медленно, на остановках стоит по 20 минут а то и более, и дождаться его после 18.00 очень тяжело. Я бы ни одного балла им не поставил.

§ Ваш земляк
Re: «Автобус моей мечты». № 18: мобильник - враг мой
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 09.02.17 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с каких пор Красный Партизан стал Амангельды?! Я просто не был в Кустанае уже 10 лет, вдруг какие-то изменения...
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§ Ваш земляк
Re: «Автобус моей мечты». № 18: мобильник - враг мой
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 09.02.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а насчёт 18-го. Нормально ездил всегда, самые лучшие автобусы из всех в городе, надо было иметь ооочень большой блат, чтобы туда устроиться. Говорю не голословно, есть друзья, которые там работают (работали). Может быть, там сейчас всё поменялось. Говорю же, десять лет в городе не был :-( :-( :-(
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* Доктор СИЗО
Re: «Автобус моей мечты». № 18: мобильник - враг мой
Доктор СИЗО


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Сообщений: 2380
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 09.02.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А с каких пор Красный Партизан стал Амангельды?! Я просто не был в Кустанае уже 10 лет, вдруг какие-то изменения...

-это название поселка....совхоз назывался Кр.Партизан....например Казахстанец назывался Октябрьским
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