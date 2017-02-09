Цитата: Валентин:

Если есть задание найти — их найдут, причём на любом предприятии.

Это всего лишь инструмент давления. Про зачёт НДС можно поэмы писать, например.

Или вон про мобильные котельные была прекрасная статья, и таких историй много.

Законы нужно соблюдать.

А не отговорки искать.

Вот и все.

Ты же за правовое государство?

Или только на словах?

Цитата: Валентин:

предприниматель обязан платить налоги согласно законодательству.

Для не менее тупых объясняю: пусть платит. И никто ему не сможет ничего предъявиьь и ни на какую добровольность нагнуть.

Цитата: Валентин:

Это означает, что ты будешь в расчёт рентабельности закладывать вот такие риски, и исходя из них принимать решения.

Если собираешься воспользоваться - будешь закладыватб.

Не хочешь закладыаать риски - не участвую.

Делов то.

Цитата: Валентин:

Ты дурачок или прикидываешься?

Когда с родителей каждый год собирают деньги в школе на новый линолеум, почему-то все страшно возмущаются, а к учителям и директорам школ принимают меры.

Ты дурачек или прикидывешься?

Какие меры к ним принимают?

Их обвиняют во взяточничестве?

Ты с дуба рухнул?