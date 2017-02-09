Serg_Jyk Re: «Автобус моей мечты». № 18: мобильник - враг мой #1





(Пользователи) Сообщений: 18

Регистрация: 15.10.15 (Пользователи) Отправлено: - 10:01 Насчет пунктуальности маршрута №18: Вы попробуйте вечером после 20.00 уехать или после обеда после 14.00 (особенно из п. Амангельды), вот тут, в графе пунктуальность, у Вас вместо 9 из 10 будет стоять 2 из 10. И вечером после 17.00 часто с остановки "второй подъем" по пол часа нельзя уехать, а когда автобус все таки приходит, то приходит он битком забитый. Так что Ваши оценки явно завышены