Хохол Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4643







Отправлено: - 20:58 Цитата: Vital:

Походу труп у нас форумный нарисовался . Думаю

Наверное с Лилей всё таки надо быть осторожней и начеку , как с чёрной вдовой , которая может и после ночи любви сожрать (нежели чем не угодил) . А так каждая девушка (женщина) любит ушами , то и заболтать например Лилю можно её любимыми темами например боксом иль Розенбауманом .

На ковре из жёлтых листьев

В платьице простом

Из подаренного ветром , крепдешина

Танцевала в подворотне , осень вальс-бостон .

Отлетал тёплый день , и тихо пел саксафон .

Жизнь сложная штука и мы все , в чём то не реализованы . Кто то не реализовался актёром (думая что не сыграл в этой жизни свою главную роль) , певцом (думая что не спел свою главную песню ), матерью , женой , мужем и т.д . Главное свою депрессию не превратить в агрессию и постоянную обиду в отношении других .