112 Re: На перепутье валютных дорог #12







Отправлено: - 22:03 Цитата: глас народа:

Щааа он заверещит, что он был прав, что" .

А ведь по сути то я прав был?

Действительно.

Как и с курсом валют, а я его предсказал с точностью до тенге, как и с предсказанием обнищанием населения, как и с тем, что много увеличатся преступления, убийства, грабежи..

Ведь все это я описывал под статьями тов. Шибаршина и тов. Денисова, которые по своей действительно неопытности, говорили что то там обратное целых полтора года..

Тогда мои мрачные предсказания пытались даже как то стирать..

Я тут есть практически свой Рубини или Хазин на этом форуме..

Был по крайней мере.

Что интересно, я предсказал девальвацию по моему 2009го года с точностью до месяца, правда перед этим начитавшись иносми с Тажутовым что ли..

Раньше чуйка какая то была, потому что были деньги.

Сейчас денег нет, уже неинтересно.

Деньги сожрал все таможенный союз, точнее воровской.

Ведь если бы создали по настоящему союз с одним президентом, парламентом, валютой, продумали его до мельчайших подробностей, можно было бы ожидать совершенно иного..

Ну а сейчас, те кто захотел быстро немношко забереметь, теперь очухался и увидел, что и кормить то свое дитя нечем, кроме как того корма, что дают им иностранцы для собак..