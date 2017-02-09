Шалтай-Болтай Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал... #16







Отправлено: - 19:42 Хорошо конечно Ахметов негодяй. А где всё это время с 2006 года по 2016 год был владелец жилья Мухит Омарханов? Почему не проживал или нёс бремя содержания? Почему столько лет не платил налоги на землю и на имущество ? Если бы эту квартиру легализовал простой работяга, то бывший банкир Омарханов отсудил бы мёртвого осла уши у него я так понимаю.