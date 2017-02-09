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≡ Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал фигурантом уголовного дела		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал фигурантом уголовного дела
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27109
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 февраля дело по обвинению акима в присвоении и растрате вверенного чужого имущества поступило в Алтынсаринский районный суд. С 1 февраля в отношении него избрана мера пресечения в виде залога. 8 февраля Кенжегарин написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.
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Таран
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал...




Отправлено: 09.02.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ахметова наверное точно не сдвинете, т.к. узнайте из-за чего у него сын с должности нашего начальника Тарановского РОВД ушел и все еще спокойно продолжает работать в ДВД. Пусть "Наша газета" официальный запрос сделает в ДВД области.

Шалтай-Болтай
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал...




Отправлено: 09.02.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо конечно Ахметов негодяй. А где всё это время с 2006 года по 2016 год был владелец жилья Мухит Омарханов? Почему не проживал или нёс бремя содержания? Почему столько лет не платил налоги на землю и на имущество ? Если бы эту квартиру легализовал простой работяга, то бывший банкир Омарханов отсудил бы мёртвого осла уши у него я так понимаю.

* drakon
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9744
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.02.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Таран:
Пусть "Наша газета" официальный запрос сделает в ДВД области.

Таран,не смеши людей. Запрос... Рассмешил... Знаешь - скажи... :lol:
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