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≡ «Грация и Сила!». Участница № 21 - Амира РАХМЕТОВА		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Грация и Сила!». Участница № 21 - Амира РАХМЕТОВА
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27109
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спорт люблю еще со школы. Мне всегда нужно было куда девать мою энергию, поэтому в старших классах я начала заниматься танцами, а потом ходила в тренажерный зал. Все очень нравилось, но не могла найти именно свой вид спорта, который бы меня устраивал на все сто процентов.
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Сеня
Re: «Грация и Сила!». Участница № 21 - Амира РАХМЕТОВА




Отправлено: 09.02.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что это было!? Я понимаю если это был какой нибудь ганста нигга, весь в голдовых цепях и побрякушках на улицах депрессивного Детройта. Это же опасно надевать в спорт зал столько цепей на шею!! Такая симпатичная девушка и такой нелепый прикид... Хотя может я мало что понимаю в zumbe, может именно так и одеваются все зумбисты .. :lol: Грации на двоечку, силы на полторашечку, больше симпатичностью берет :lol:

§ лимон
Re: «Грация и Сила!». Участница № 21 - Амира РАХМЕТОВА
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.02.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если это латиноамериканский танец, была бы уместна и "одежда" а-ля бразильский карнавал, вот где тема полностью была раскрыта :oops:
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FOMA
Re: «Грация и Сила!». Участница № 21 - Амира РАХМЕТОВА




Отправлено: 09.02.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос: на голове - это что? Бедняга. На обложку охота а предложить нечего (имхо). В каком месте тут сила? Танцует, допустим. У меня сестра танцует. Так там ноги крепкие, связки видно и в целом спортивную фигуру. Тетя - без обид, но тату за спорт не "канает".
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