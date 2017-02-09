Цитата: drakon:

Ну и почему бы ДВД Области,МВД Республики-

не отремонтировать за свой бюджет?...

Может они ворованное имущество не ремонтируют, тем более у детей ворованное?

Может у них там даже совесть есть?









[Исправлено: Серый волк, 09.02.2017 - 17:08]