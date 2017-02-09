Шалтай-Болтай Re: Еще один экс-полицейский в Костанае получил срок за... #8







Отправлено: - 19:19 Цитата: удалось выяснить, что с помощью героина он получал от наркозависимых информацию о кражах. Так было и так есть и сейчас и так будет завтра. Кто думает что наркозависимые остались без дозы или наркоманы у нас исчезли совсем? Просто после того как менты при Шаповалове отобрали этот бизнес у бандитов, бандиты присели до лучших времён. Теперь этим бизнесом управляют они. Но теперь проще стало руководству полиции! Бандиты теперь раз в месяц отмечаются у них. Теперь и волки сыты и овцы целы! Так что наркомания НЕИСКОРЕНИМА! Как капали деньги в карманы так и будут капать. А поставки в страны ТС это вообще сказочный колондайк! Совместный синдикат наркобаронов РФ И РК это отдельная история!