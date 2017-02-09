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§ NG.kz
На перепутье валютных дорог
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27109
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 февраля Банк России начал скупать на российском валютном рынке «лишние» доллары. До 6 марта на эти цели запланировано тратить ежедневно 6,3 млрд рублей. Эксперты предрекают, что эти меры могут отразиться на валютном курсе тенге, как следствие, подхлестнуть инфляцию и создать проблемы отечественным товаропроизводителям. Насколько оправданны эти прогнозы?
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Финансист
Re: На перепутье валютных дорог




Отправлено: 09.02.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как автор технично подводит под необходимость общей валюты. Наверное ему готовые статьи телеканал "Россия 24" скидывает?! )) Но собаки лают ветер уносит.

§ сайлау курманов
Re: На перепутье валютных дорог
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1653
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.02.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно бы уже общую валюту ввели , в европейцы смогли же ведь договориться , наши все тянут....
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Хохол
Re: На перепутье валютных дорог




Отправлено: 09.02.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скока не прогнозировали крах и смерть бакса . Скока не толдычали что он ничем не обеспечен и у него нет будущего , тока пока он единственный практически , кто на этой планете правит бал .

§ alex60
Re: На перепутье валютных дорог
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 09.02.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
истина в том что лучше жевать чем говорить..
сколько там 11 февраля было?
проснитесь 12 и считайте не, август 15, не думаю.
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§ Мишаня
Re: На перепутье валютных дорог
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.02.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где ж берутся такие эксперты? Минфин РФ против тенге? Бугага. Ну начали скупать
Ну и что?. А выводы далеко идущие...
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совдеп
Re: На перепутье валютных дорог




Отправлено: 09.02.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
давно бы уже общую валюту ввели , в европейцы смогли же ведь договориться , наши все тянут....

Ну ты сравнил *опу с пальцем.. :lol: :lol: Дожил до седин не смеши население.

У6
Re: На перепутье валютных дорог




Отправлено: 09.02.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и в общем подытоживаем..нужна общая валюта, либо новая совместно с рф и кз либо брать общепринятый стандарт - это бакс. Если будет зп в баксах и товар в баксах то не будет никаких путаниц, конвертаций и прочего головняка. Что бы сегодня допустим мои 1 000 баксов и через десять лет ими же и остались а не сожрала инфляция или девольвация.

112
Re: На перепутье валютных дорог




Отправлено: 09.02.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У6:
нужна общая валюта, либо новая совместно с рф и кз либо брать о

Таможенно воровской союз не предполагает единой валюты, единого президента и единого парламента..
Это же делешка власти получится, а кто ее отдаст?
А потому Союз этот долго не продержится думаю, ну будет как очередное СНГ, ОДКБ, Щез и прочее..

§ yeti91
Re: На перепутье валютных дорог
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 09.02.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В феврале случались все девальвации
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Кобра
Re: На перепутье валютных дорог




Отправлено: 09.02.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, вот опять без тебя не могут с курсом доллара разобраться! Давай уже свой прогноз, хоть будем знать чего дальше ждать. 8-)

глас народа
Re: На перепутье валютных дорог




Отправлено: 09.02.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, вот опять без тебя не могут с курсом доллара разобраться! Давай уже свой прогноз, хоть будем знать чего дальше ждать.*****

Щааа он заверещит, что он был прав, что" .... в обнищании его и народишка виноват ТС, очём он предупреждал ещё 20 лет назад"! :-P :-P :-P

112
Re: На перепутье валютных дорог




Отправлено: 09.02.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Щааа он заверещит, что он был прав, что" .

А ведь по сути то я прав был?
Действительно.
Как и с курсом валют, а я его предсказал с точностью до тенге, как и с предсказанием обнищанием населения, как и с тем, что много увеличатся преступления, убийства, грабежи..
Ведь все это я описывал под статьями тов. Шибаршина и тов. Денисова, которые по своей действительно неопытности, говорили что то там обратное целых полтора года..
Тогда мои мрачные предсказания пытались даже как то стирать..
Я тут есть практически свой Рубини или Хазин на этом форуме..
Был по крайней мере.
Что интересно, я предсказал девальвацию по моему 2009го года с точностью до месяца, правда перед этим начитавшись иносми с Тажутовым что ли..
Раньше чуйка какая то была, потому что были деньги.
Сейчас денег нет, уже неинтересно.
Деньги сожрал все таможенный союз, точнее воровской.
Ведь если бы создали по настоящему союз с одним президентом, парламентом, валютой, продумали его до мельчайших подробностей, можно было бы ожидать совершенно иного..
Ну а сейчас, те кто захотел быстро немношко забереметь, теперь очухался и увидел, что и кормить то свое дитя нечем, кроме как того корма, что дают им иностранцы для собак..
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