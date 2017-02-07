2005 Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство... #60







Отправлено: - 12:28 Пкск раз в год отчитываются о расходах и доходах на отчетных собраниях(конференциях), с предоставлением для ознакомления всех соответствующих документов. Ревизионная комиссия отчитывается о своей проверке там же. Но если в этой комиссии находится человек, не понимающий в финансовых документах абсолютно ничего, то он и уверен, что от него что-то скрывают. Он сидит целый месяц, пролистывая папки с документами, периодически фотографируя некоторые из них, требует и получает ксерокопии, а потом всем, желающим послушать его, раскрыв рот, говорит, что в Пкск всё непрозрачно и нужно "вывести ИХ на чистую воду". Чем же Вы, милый мой, 3 года занимались в ревизионной комиссии, если до сих пор у Вас всё так непрозрачно? У Вас уже свой Ксп, что же вы до сих пор не отказались от обслуживания Вашего дома таким ужасным Пкск "Виктория"? Откажитесь и осчастливливайте соседей своей прозрачной деятельностью.