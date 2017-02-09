Вот Товарищ Воронин, запутавшийся в странах и цифрах, вопрошает, нас: Цитата: А где наши болашаковцы, которые должны были принести технологический прогресс, провести индустриализацию, поднять экономику? Наши чиновники как класс похожи на мещан. Мне очень трудно вообразить себе мещанина. Я конечно знаю определение и типичные фото могу увидеть, но склеить себе образ мыслей этого существа мещанина не могу. Не получается!

В нашей стране кстати было 293 миллиона к 1991 году, если кто забыл.



Барышаковец кстати понимается гораздо лучше загадочного мещанина из прошлого.

Образ мыслей, действий и устремлений этого существа столь примитивен и низкопробен, что годится только для пародии уездной команды КВН.



Но самого интересного Товарищ Воронин не узрел на горизонте!

Цитата: У нас же все до 2050 года, при этом мы не знаем, как за это время может измениться мир. Можно долго спорить о том как изменится мир в целом, но я точно знаю что ждёт Товарища Воронина!

Государство о нем заботится понимаешь!

Думает о его развитии и занятии!

Вот например в очень ближайшее время Товарищ Воронин может неожиданно для себя заняться физкультурой! Причем в хороших таких темпах.

Думаю даже сможет бегать по лестницам так быстро, что в подъезде ветер свистеть будет!



Драгоценное государство приняло для этого всё необходимое!

И уже есть первые пробные ласточки!

Но главные цветочки ещё впереди!



Вот представьте себе ситуацию, что наконец-то долгожданное разрешение для доблестных работников правопорядка на отыскание незарегистрированных граждан наконец спустилось с неба в их натруженные потные руки!



Заходит Товарищ Воронин в подъезд, а там на ступеньках сидят два сотрудника закона!

Предоставим им слово.

Точнее только их части монологов.



- Опа! Идет кто-то к нам хороший!



- Ну наконец-то! Мы здесь на ступеньках уже попы отсидели!



- Сейчас мы его попросим!



- Дед какой-то!



- А не важно!



- Дед, у тебя регистрация есть??



- Да есть у него.



- Слыш, а, дед, а у тебя никого дома нет?



- Жалко, что нет, а мож знаешь кого в подъезде без регистрации?



- А мож ходит кто в гости часто?



- Ну облом! Слыш дед, а может ляпку купишь? Ну там шалопаям из школы перепродашь, наваришся?



- Чистый товар. У нас самый чистый! Все берут!



- Нет денег? Жаль.



- Дед, а может ты нас матом, а? Очень надо! Начальник зверюга два протокола или пять штукарей в смену хочет!



- А ты соседей знаешь? Может днюха у кого будет, гости придут всякие, мы подождем!



- Ну потом типа либо регистрацию спросим, либо нас пошлют и оформим!



- Ну хоть бы у одной падлы в подъезде гости на днюху или чего там пришли!



- Дед, ну чо у тебя совсем денег нет?



- В НГ не заплатили?



- Кто такое НГ?



- Газета??



- Это как Мухосранские новости, которые нас заставили выписать?



- Не, это которая по четвергам, её не заставляют!



- У падлы! Я эти Мухосранские новости у начальника два экзепляра себе выписал!



- Ничё в натуре через пять лет молодых пришедших духов сами будем заставлять по три экземпляра выписывать!





- А где дед?



- Во, только что здесь был! Ушёл свечкой вверх!



- Во попандос с этим подъездом! Ну падлы попались!



- Может в соседний дом пойдем посидим в подъезде??



- Не, там не наша территория, там нам люлей вставят из другого отделения!



- Слыш дед то из газеты. Бля точно напишет!



- во попали!



- Ну что за подъезд такой, никого вообще и одни засады!



- слыш валить надо деда! Напишет ведь! У меня знакомые торчки с Второго Кустаная есть.



- Не подпишутся!



- Подпишем, у меня шобла вокзальная есть знакомая, в причинном месте 100 грамм таскает туда-сюда!



- Короче нарикам от шоблы половину и чо у деда в холодильнике найдут.



- Там ещё пенсионерка одинокая, можно заодно. У неё на гроб точно есть.



- И алкаш на первом этаже уже давно лишнего квартиру занимает!



- Не. Сразу три жмура, ну его, вдруг подозрительно покажется!



- А так не отобьём 50 грамм порошка.



- Да ладно не парься, годик здесь в этом нищем доме протянем - повысят на Тауелсиздык (фиг выговоришь) посадят! Там притон проституток в подъезде. Всю ночь клиенты с бабками!

Вмиг всё отобьём.



- Да разживёмся! Лексус белый купим!



- Не! Лексус херовая машина! В канавы падает сука!



- Да! факт! Ну тогда Приору белую!!



- Да ты рубишь в теме! Классная тачка!

Гонять будем!...











Извините Товарищ Воронин!

Но спортом лучше займитесь!

А то в принципе охотники за плюющими семечки уже в кустах мечтают переселиться в подъезды!

У них это точно будет РАБОТАЮЩИЙ ПРИНЦИП.



http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=25274