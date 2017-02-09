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≡ Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало вопросы членов общественного совета в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало вопросы членов общественного совета в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27109
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о распределении «свободного остатка средств» из бюджета 2016 года общественный совет Костанайской области обсудил 7 февраля. Общий остаток в сумме более 3 млрд тенге акимат области предлагает распределить на нужды 12 управлений.
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§ drakon
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9743
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.02.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Капитально отремонтировать здание Северного отдела УВД Костаная по ул. Герцена, 40 "А" планируют за 332,6 млн тенге.

Ну и почему бы ДВД Области,МВД Республики-
не отремонтировать за свой бюджет?... :-o
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§ Серый волк
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8581
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.02.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну и почему бы ДВД Области,МВД Республики-
не отремонтировать за свой бюджет?...

Может они ворованное имущество не ремонтируют, тем более у детей ворованное?
Может у них там даже совесть есть?
:lol: :lol:



[Исправлено: Серый волк, 09.02.2017 - 17:08]
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