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§ NG.kz
Еще один экс-полицейский в Костанае получил срок за содействие наркомафии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27109
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно материалам дела, старший лейтенант Каскабаев впервые обратился к лидерам героиновой ОПГ Резиде Асылбаевой, Алевтине Петренко и Надежде Киселевой с требованием денег и героина в марте 2012 года. В обмен обещал молчать о деятельности ОПГ.
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§ peshexod
Re: Еще один экс-полицейский в Костанае получил срок за...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3100
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.02.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё циклично, вчера посадили одного, сегодня этого, завтра найдется ещё желающий рискнуть.
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§ Victor Yang
Re: Еще один экс-полицейский в Костанае получил срок за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7769
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.02.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Благодаря амнистии этот срок удалось скостить на треть - до 3 лет лишения свободы.

1 год из 4-х - это четверть, а не треть.
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азат
Re: Еще один экс-полицейский в Костанае получил срок за...




Отправлено: 09.02.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередной пехотинец. Интересно если они брали по 10 000-30 000, а сколько брали их начальники.

§ vbn
Re: Еще один экс-полицейский в Костанае получил срок за...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 746
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 09.02.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и все , ты замужем теперь .
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нурлыкунчик
Re: Еще один экс-полицейский в Костанае получил срок за...




Отправлено: 09.02.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю взять коллективу всех 50 тире 60 " представителей закона" ониже неучом не уноваты . только деньги брали .чтоб заправить служебный авто и наркоту .чтоб подержать ей ослабленвц накров. Чисто за работуж болели

§ drakon
Re: Еще один экс-полицейский в Костанае получил срок за...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9743
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.02.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создаёся Впечатление,что "Акулы"-заставляют
"Пескарей" - сдаваться,добровольно... :-o
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Петро
Re: Еще один экс-полицейский в Костанае получил срок за...




Отправлено: 09.02.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно радует-своих босов не сдают... некоторые правда заикались про руководство, но как то нехотя... а ведь без разрешения начальника и старших оперов они сами побоятся брать.. нац бюро зачем эта мелочь.. если можно покрупнее рыбу поймать

Шалтай-Болтай
Re: Еще один экс-полицейский в Костанае получил срок за...




Отправлено: 09.02.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
удалось выяснить, что с помощью героина он получал от наркозависимых информацию о кражах.
Так было и так есть и сейчас и так будет завтра. Кто думает что наркозависимые остались без дозы или наркоманы у нас исчезли совсем? Просто после того как менты при Шаповалове отобрали этот бизнес у бандитов, бандиты присели до лучших времён. Теперь этим бизнесом управляют они. Но теперь проще стало руководству полиции! Бандиты теперь раз в месяц отмечаются у них. Теперь и волки сыты и овцы целы! Так что наркомания НЕИСКОРЕНИМА! Как капали деньги в карманы так и будут капать. А поставки в страны ТС это вообще сказочный колондайк! Совместный синдикат наркобаронов РФ И РК это отдельная история!

555
Re: Еще один экс-полицейский в Костанае получил срок за...




Отправлено: 09.02.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шалтай-Болтай:
Так было и так есть и сейчас и так будет завтра. Кто думает что наркозависимые остались без дозы или наркоманы у нас исчезли совсем? Просто после того как менты при Шаповалове отобрали этот бизнес у бандитов, бандиты присели до лучших времён. Теперь этим бизнесом управляют они. Но теперь проще стало руководству полиции! Бандиты теперь раз в месяц отмечаются у них. Теперь и волки сыты и овцы целы! Так что наркомания НЕИСКОРЕНИМА! Как капали деньги в карманы так и будут капать. А поставки в страны ТС это вообще сказочный колондайк! Совместный синдикат наркобаронов РФ И РК это отдельная история!

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