Цитата: 35:

а, Вы вообще в курсе что для того что бы возвести какое либо сооружение, в том числе игровое, необходимо согласование с органами архитектуры для определения параметров безопасности и далее обеспечивать безопасность использования сооружения? был случай когда один "неравнодушный приду..рок" соорудил ледяную горку и так случилось, что один ребенок получил травмы и погиб, родители ребенка (единственного) юридический грамотные решили привлечь того кто соорудил горку к уголовной ответственности, началось следствие, в ходе следствия выявили человека соорудившего горку, в суде было установлено, что данная горка представляет повышенную опасность, так как не соответсвовала нормам безопасности, то есть ступени не были посыпаны песком, в результате человек был привлечен к уголовной ответсвенности, по моему дали 3 года но попал под амнистию, но потом началось самое интересное они еще подали на взыскание материальный и моральны ущерб забрали все машину квартиру дачу оставшуюся суму обратили на зар. плату 50% из заработной платы, а у него еще была ипотека в результате чего мужик не выдержал и покончил жизнь самоубийством, тебе оно надо? бери немедленно лопату и разнеси нах..р эту горку, теперь понял почему пкск не хочет связываться с этим делом? это раньше было просто, пожурили председателя, уволили дворника с работы и все, а теперь все повернуты на деньги.

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