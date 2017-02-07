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≡ В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27109
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Истец, выступавший от инициативной группы собственников квартир, требовал от ответчика исполнения обязанностей согласно Уставу ПКСК. Жильцы домов хотят знать, на что тратили их деньги, выплаченные за обслуживание с 2014-го по 2016 год.
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2005
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 09.02.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пкск раз в год отчитываются о расходах и доходах на отчетных собраниях(конференциях), с предоставлением для ознакомления всех соответствующих документов. Ревизионная комиссия отчитывается о своей проверке там же. Но если в этой комиссии находится человек, не понимающий в финансовых документах абсолютно ничего, то он и уверен, что от него что-то скрывают. Он сидит целый месяц, пролистывая папки с документами, периодически фотографируя некоторые из них, требует и получает ксерокопии, а потом всем, желающим послушать его, раскрыв рот, говорит, что в Пкск всё непрозрачно и нужно "вывести ИХ на чистую воду". Чем же Вы, милый мой, 3 года занимались в ревизионной комиссии, если до сих пор у Вас всё так непрозрачно? У Вас уже свой Ксп, что же вы до сих пор не отказались от обслуживания Вашего дома таким ужасным Пкск "Виктория"? Откажитесь и осчастливливайте соседей своей прозрачной деятельностью.

был там
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 09.02.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
2005:
Пкск раз в год отчитываются о расходах и доходах на отчетных собраниях(конференциях), с предоставлением для ознакомления всех соответствующих документов.

Зачем врать уже с первых строк! Видео этого "отчетного собрания" есть в интернете на сайте pksk kz, никакого отчета на нем и близко не было, желающие могут посмотреть и убедиться! А вот постоянные разговоры председателя о повышении цены на обслуживание есть! Причем почти единогласно все на собрании были против, пока не будет отчета и обоснование тарифа, а всеравно волшебным образом с этого года тариф новый!!! Вот такой беспредел на всех собраниях!

марфа
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 09.02.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ежегодно присутствую на собраниях ПКСК, последние несколько лет некоторые группы людей приходят на собрания уже с намерением сорвать их,устраивают базар , им не нужны ни отчеты,ни планы дальнейшей работы ПКСК,нет никаких предложений,только обвинения и оскорбления председателю ПКСК. Ревизионная комиссия состояла из жильцов домой ПКСК,они каждый год проверяли работу и писали отчеты о проверке,никаких нареканий с их стороны не было,Информация доступна и прозрачна для всех желающих, было бы желание реально что-то изменить и помочь ПКСК.

Сергунька
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 09.02.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некомпетентность некоторых,рвущихся к власти,удивляет и даже пугает.нужно сначала самим изучить правила ведения документации,для чего существуют курсы повышения уровня собственных знаний и при этом не надеяться,что при проверки работы ПКСК вас должны учить. Вы должны предъявить конкретные факты,а не собственные измышления

Бывалый
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 09.02.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
марфа:
ежегодно присутствую на собраниях ПКСК, последние несколько лет некоторые группы людей приходят на собрания уже с намерением сорвать их,устраивают базар , им не нужны ни отчеты,ни планы дальнейшей работы ПКСК,нет никаких предложений,только обвинения и оскорбления председателю ПКСК.

Это группы людей, желающих возглавить ваше ПКСК.
Такие повсеместно.
Это форма рейдерства такая, если хотите.

Бывалый
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 09.02.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро у нас будет как в России.
Два, три и более ПКСК будут присылать вам счета и требовать оплаты.
Подавать на вас в суд.
Внезапно будет выясняться что их тоже выбрало собрание жильцов вашего дома.
Как сказал бы 112 таможенный союз во всей красе.

yellow
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 09.02.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ничего, что у ПКСК не один дом, а несколько десятков. Вас это не смущает?

Иван
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 09.02.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что именно, по Вашей задумке, должно в этом смущать?

2005
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 09.02.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К сожалению видео не полное, а протокол собрания вообще куцый. Секретарю собрания больше удаются пространные речи об обстановке в стране и призывы к выведению Пкск на ту самую "чистую воду", коей в их инициативной группе отродясь не было. Председатель ведет себя лояльно, уважительно разговаривая со всеми участниками собрания. Где криминал?
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