Господа комментирующие! Вы главного не увидели!

Главное что этот Общественный совет наконец ожил, открыл один глазик, немножко двинул ручкой и ножкой и чуть чуть начал работать.

При том что государственному аппарату в правительстве абсолютно наплевать как бездарно растаскивают деньги, это первый прецендент посчитать, хоть немного а нужны ли этим бездельникам мощные игровые ноутбуки с реально производительными процессорами и графикой из высшей ценовой планки.

При том, что набирать текст и вставлять в него графику можно на абсолютно любом ноутбуке.



Этот слепой и ничего не видящий Ревизионный притон чинушек в них собралисся с армией киборгов сражаться в компьютерных играх? Это когда деньги улетают на безумные закупки, когда свалки собираются строить в зоне водозаборов, когда дороги развалились и покупаются бордюры по цене выше московских.



Совету наверное нужно больше видеть.

Эти ноутбуки для ревизионщиков (нужно ещё узнать что со старыми) выглядят как почти открытая взятка от чинушек чинушкам, причем с использованием городских денег.





Цитата: отдела УВД Костаная по ул. Герцена, 40 "А" планируют за 332,6 млн тенге



Герцена, 40 А это типовое здание детского сада. Украденное чиновниками у детей города.

Рядом, в двух шагах, с украденным у школьников Школьным стадионом 3 школы.

Вернуть детсады детям распорядился Нурсултан Назарбаев.

Но чинушки по всей видимости плевать хотели и теперь хотят вбухать треть миллиарда в ремонт украденного у детей здания!



В акимате Кокчетава специалисты отдела образования оценивали перепланировку и ремонт возвращаемых детских садов всего в 100 миллионов. Это с перепланировкой и возвращением всего в детсад! Здесь же дворец собрались внутри типового конфискованного когда-то у детей здания отделывать драгоценными камнями?



[Исправлено: Серый волк, 09.02.2017 - 15:58]