drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4637





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9742

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:33 Цитата: kbkz1980:

дом в форме холодильника дом в форме холодильника

Очень удобная штука. Ехай - куда

хочешь.Останавливайся - где хочешь.

Стой - скалька -хочешь. Есть и холодильник-

в нём и газплита. В некоторых -и душ -есть...