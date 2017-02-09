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≡ Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало вопросы членов общественного совета в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало вопросы членов общественного совета в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27109
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о распределении «свободного остатка средств» из бюджета 2016 года общественный совет Костанайской области обсудил 7 февраля. Общий остаток в сумме более 3 млрд тенге акимат области предлагает распределить на нужды 12 управлений.
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Academik
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...




Отправлено: 09.02.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"- Кабинеты нужно оборудовать кондиционерами и так далее. Ноутбуки необходимы членам Ревизионной комиссии для выездов. Старые уже устарели, - пояснил Спанов". Кондиционеры будут вытягивать миллионы бюджетных тенге. По-моему не ноутбуки устарели, а...

Серж
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...




Отправлено: 09.02.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,видно освещение частного сектора и других глухих районов,а также строительство ливневки не в фаворе...Предлагаю открыть социальную аптеку,где продавать лекарства без накруток,ну там только транспортные,зарплата,коммунальные,с соответствующим контролем,доверив адекватным специалистам.Обеспечить широкий ассортимент и постоянный подвоз лекарств.Думаю миллионов 500 хватит.А люди вам в ноги поклонятся за реальную заботу.А вы ноутбуки,кондиционеры...Пир во время чумы.

Трим
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...




Отправлено: 09.02.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
652 млн тенге уйдет на благоустройство береговой зоны

и всего лишь 200 млн На реализацию проектов по строительству арендных домов :lol: :lol: :lol:

§ olegggon
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 09.02.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
14 ноутбуков по 150 тыс за каждый за глаза хватит. Им же не нужно с графикой или 4К видео работать. Итого 14*150000=2100000 могут сэкономить 400 тыс.
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§ лимон
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.02.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
оло-ло 3млрд. неосвоенных денех, на жалюзи 608.000тг.! :lol:
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* Серый волк
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8577
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.02.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа комментирующие! Вы главного не увидели!
Главное что этот Общественный совет наконец ожил, открыл один глазик, немножко двинул ручкой и ножкой и чуть чуть начал работать.
При том что государственному аппарату в правительстве абсолютно наплевать как бездарно растаскивают деньги, это первый прецендент посчитать, хоть немного а нужны ли этим бездельникам мощные игровые ноутбуки с реально производительными процессорами и графикой из высшей ценовой планки.
При том, что набирать текст и вставлять в него графику можно на абсолютно любом ноутбуке.

Этот слепой и ничего не видящий Ревизионный притон чинушек в них собралисся с армией киборгов сражаться в компьютерных играх? Это когда деньги улетают на безумные закупки, когда свалки собираются строить в зоне водозаборов, когда дороги развалились и покупаются бордюры по цене выше московских.

Совету наверное нужно больше видеть.
Эти ноутбуки для ревизионщиков (нужно ещё узнать что со старыми) выглядят как почти открытая взятка от чинушек чинушкам, причем с использованием городских денег.


Цитата:
отдела УВД Костаная по ул. Герцена, 40 "А" планируют за 332,6 млн тенге


Герцена, 40 А это типовое здание детского сада. Украденное чиновниками у детей города.
Рядом, в двух шагах, с украденным у школьников Школьным стадионом 3 школы.
Вернуть детсады детям распорядился Нурсултан Назарбаев.
Но чинушки по всей видимости плевать хотели и теперь хотят вбухать треть миллиарда в ремонт украденного у детей здания!

В акимате Кокчетава специалисты отдела образования оценивали перепланировку и ремонт возвращаемых детских садов всего в 100 миллионов. Это с перепланировкой и возвращением всего в детсад! Здесь же дворец собрались внутри типового конфискованного когда-то у детей здания отделывать драгоценными камнями?

[Исправлено: Серый волк, 09.02.2017 - 15:58]
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* Серый волк
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8577
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.02.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чиновники и члены общественного совета обсудили лишь предложения по использованию свободного остатка средств. Утверждение этих расходов состоится завтра, 10 февраля, на сессии областного маслихата.

Завтра в районе заседания маслихата ожидается единогласный самый позорный в мире обобрямс!
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§ сайлау курманов
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1653
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.02.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для открытия новых производств молодым предпринимателям без процентную ссуду бы выдавали , иначе банкиры совсем стыд потеряли ....
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112
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...




Отправлено: 09.02.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Квадрокоптеры или круглокоптеры уже вовсю следят за нашими спальнями, а не за землей..
Вон под окном у меня летает, какой то извращенец за мной следит..
И их еще закупают?

* Victor Yang
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7769
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.02.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
для открытия новых производств молодым предпринимателям без процентную ссуду бы выдавали

Беспроцентную никто не даст. А вот под небольшой процент - очень даже дают. Плюс до 3 млн безвозмездно на средства производства. Практических примеров не приведу, но в теории - так.
Фонд "Даму" в помощь!
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§ сайлау курманов
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1653
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.02.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что вы говорите ? я был там , где обучали предпринимателей чтоб получить сертификат предпринимателя , а без этой картонки ДАМУ даже разговаривать не будет , кстати люди полны идеями разными , но что бы одобрили эту самую идею создается комиссия при акимате вон они и решают , кому дать , кстати они в средствах очень даже ограничены , в прошлом году на рудный дали всего 12 лямов , даже не знаю кто их получил , местные сми - молчат об этом....
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* Victor Yang
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7769
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.02.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
кстати они в средствах очень даже ограничены

Кто ограничен? Даму денег не дает. Они через банк, вроде, действуют. Насчет всяческих проблем - оно понятно - не каждому давать деньги будут. Ну, и своеобразный тест для будущего бизнесмена - должен стойко переносить все тяготы и лишения.
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