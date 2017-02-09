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Куратор темы: drakon
§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2136
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.02.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дракоше,ну зачем тебе этот дом в форме холодильника :-P
У меня мечта домик,пусть небольшой,но из дерева
Ну вроде этого
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9742
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.02.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
дом в форме холодильника :-P

Очень удобная штука. Ехай - куда
хочешь.Останавливайся - где хочешь.
Стой - скалька -хочешь. Есть и холодильник-
в нём и газплита. В некоторых -и душ -есть...
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9742
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.02.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давай,Приезжай! Будешь в моём домике
жить.Дверь закрывается,окно есть.

Диван или кровать вместятся,столик - тоже.
Купим газовый примус,холодильник "Морозко"
Стоит домик - под деревьями. Что ещё нужно
человеку,чтобы встретить - достойную старость?... :lol: :oops:
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Страница 310 из 310«1...308309310
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