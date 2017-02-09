Цитата: Валентин:

А я-то думаю, чего мне не хватает.

Оказывается, познавательных передач о Казахстане, и регионального контента.

Вот ведь.

Можно сделать! Если очень захотеть, то Казахстан как раз та удивительная страна, в которой есть что снимать и показывать. Если вы смотрели серии BBC о жизни в саваннах Африки то поймёте. Или если видели немецкие ток-шоу о политике с их немецким юмором, но сделанные так, что смотрится здорово!

Долго перечислять всё не имеет смысла.

Забить эфирную сетку качественным контентом при бюджетных вливаниях труда не составляет.

Проблем в том, что у них в головах Нурлыкунщина. И чем больше выделяют - значит больше должно быть нурлыкунщины. И появляются курлыкающие дикторы с одной извилиной и подобные корреспонденты и всё прочее. Там уже ничего не изменить как в акиматах. Мозг просто умер, и идёт существование овощей, причём тухлых и консервированных с 1998 года в неизменом виде.

Цитата: "В-пятых, продолжим работу по переводу телеканалов в формат HD. Только после этого мы сможем реально конкурировать с ведущими мировыми ресурсами.

Это существо даже не понимает того, что говорит.

Нурлыкун в HD намного лучше нурлыкуна в SD?



1986 год.

Команда ребят из штатов снимает Империю Солнца. Отточенная работа сценаристов, сильный смысловой сценарий, операторы и актёры выкладывались по полной делая в лучшей команде невозможное. Можно смотреть эту работу вышедшую на экраны в 1987 году через несколько лет и каждый раз находить что работа была безупречной. С той техникой! Никакого HD. Никакой цифры! Они сняли это на плёнке! Но их работой и духом фильма можно восхищаться до сих пор и каждый раз можно находить в этом фильме что-то новое.



Через 20 лет появляется господин Бондарчук с его 9 ротой, затем жирнобюджетным сталинградом и сейчас ещё одним новым фильмом, который сейчас выйдет в приличных городах на сохранившихся экранах.

Ставлю рядом на двух мониторах.

И....... Видно что Бондарчук по сравнению с той командой, снимавшей Империю Солнца просто школьник взявший в руки камеру.

В сравнении рядом это просто хорошо заметно.

Провал полнейший сценарный, оперторы работают коряво. монтаж регионального монтажера с тв. И это наше время и цифра с возможностями безграничного количества дублей, сколько реквизит позволит, а чего не позволит можно на компе отрисовать. Хоть весь город.



Если конечно смотреть по отдельности да ещё и на большом экране, да ещё и со звуком из больших биговских трёхполосных систем весом 65 кг. всё вроде неплохо.

Но это не Империя солнца, и Бондарчукам никогда так не снять и так не смонтировать и самое главное доработать даже самый лучший сценарий он не сможет.

Хотя и наш сукин сын и посмотреть иногда можно.



Если говорить про уровень ТВ в Казахстане, то тут лучше промолчать.

Про этих покойников сказать можно, что они только были.

Остальное модератор не пропустит!

Цитата: Доцент:

а вы ставьте "тарелку" и смотрите в своё удовольствие 650 российских каналов, на любой вкус и тематику.



Доцент, ты туп как валенок!

Эти моральные покойники родственники ТВ Казахстана, и похожи как близнецы.

Только чуть лучше выглядят. Фантики побогаче и декорации. Уровень деградации и падения очень близко где-то у плинтуса и там и там, только снизу из люка ещё могут постучать.



[Исправлено: Серый волк, 09.02.2017 - 15:31]