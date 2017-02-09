drakon Re: В поселке Карабалыкского района женщина нашла боевую гранату #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9742

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:09 А каким образом,граната попала в

руки Полиции? Сами нашли что ли

в пристройке? Или женщина принесла

её в Полицию? Если сами нашли её

в Пристройке,то что они там искали?

Если женщина сама рассказала о ней

Полицейским - то это - добровольная

сдача оружия и освобождение от

уголовной ответственности. Эх Репортёры-

Журналисты НГ...