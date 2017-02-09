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§ NG.kz
В поселке Карабалыкского района женщина нашла боевую гранату
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27108
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Установлено, что предмет является ручной противопехотной оборонительной гранатой Ф-1 (покрыта коррозией). В 22:45 граната Ф-1 была обезврежена путем подрыва сотрудниками ДВД. Пострадавших нет», - сообщает пресс-служба ДЧС.
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???
Re: В поселке Карабалыкского района женщина нашла боевую гранату




Отправлено: 09.02.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужто эксгумируют??? :-o :-o :-o

Марат
Re: В поселке Карабалыкского района женщина нашла боевую гранату




Отправлено: 09.02.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ага , и посмертно посадят

§ лимон
Re: В поселке Карабалыкского района женщина нашла боевую гранату
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.02.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В 22:45 граната Ф-1 была обезврежена путем подрыва сотрудниками ДВД"
какие смелые сотрудники ДВД, в темноте ... без взрывотехника ... сами подорвали
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§ vbn
Re: В поселке Карабалыкского района женщина нашла боевую гранату
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 746
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 09.02.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть женщины в наших селеньях. :lol:
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§ drakon
Re: В поселке Карабалыкского района женщина нашла боевую гранату
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9740
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.02.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А каким образом,граната попала в
руки Полиции? Сами нашли что ли
в пристройке? Или женщина принесла
её в Полицию? Если сами нашли её
в Пристройке,то что они там искали?
Если женщина сама рассказала о ней
Полицейским - то это - добровольная
сдача оружия и освобождение от
уголовной ответственности. Эх Репортёры-
Журналисты НГ... :lol:
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§ лимон
Re: В поселке Карабалыкского района женщина нашла боевую гранату
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.02.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
добровольная
сдача оружия и освобождение от
уголовной ответственности.

более того, финансово поощряется вроде как, или только по акции? кто знает?
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§ Матвей Запупыркин
Re: В поселке Карабалыкского района женщина нашла боевую гранату
Матвей Запупыркин


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Сообщений: 94
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 09.02.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
более того, финансово поощряется вроде как, или только по акции? кто знает?

нашли твою родственницу..."лимонку".. ;-) а вознаграждение...это когда акция от МВД идет...о сдаче нелегализованного оружия...а сейчас, еще и хранение припишут...думаешь...взорвали и забыли 8-) неет брат...щас найдут за что...штрафчик "припаять" :-)
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54
Re: В поселке Карабалыкского района женщина нашла боевую гранату




Отправлено: 09.02.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороша семейка, муж принес гранату, покрутили в руках и на полгода благополучно забыли про неё :-(

нурлыкунчик
Re: В поселке Карабалыкского района женщина нашла боевую гранату




Отправлено: 09.02.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Менты хоть проверили .можь то муляж учебный был...
Хотя читая про ментов , сдаётся .что большая их часть училась в лесной школе
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