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§ NG.kz
Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27108
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно проведённым социологическим опросам, у населения вызывает недовольство обилие рекламы, отсутствие регионального контента, недостаток познавательных передач о Казахстане и низкий уровень профессионализма журналистов на казахстанском телевидении.
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Сеня
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.




Отправлено: 09.02.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че пропихнуть какаху за деньги никак не выходит? Господи... а как в одном из магазинов товарисч продавец расписывал все прелести казахстанского тв, отау вроде, но когда дошел до списка каналов я понял что даже бесплатно смотреть эти каналы не буду, а за деньги тем более....

да ну?
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.




Отправлено: 09.02.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта проблема вырисовалась лет так 10 назад. Многие ТВ не смотрят или смотрят эпизодически. Был раньше тот же АЛАУ смотрибельным, что в период показа новых зарубежных фильмов, что уже в развлекательный период с программами собственного производства, но позже закон о распределении вещания на государственном языке превратил канал в его нынешнее запущенное состояние. Многие уже к телеку не вернутся - есть онлайн сериалы, торренты, новости в сети. Казахстанское ТВ - всё.

Доцент
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.




Отправлено: 09.02.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вы ставьте "тарелку" и смотрите в своё удовольствие 650 российских каналов, на любой вкус и тематику.

* Добринцофф
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5019
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.02.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нашим телеканалам стоит всерьёз задуматься над этим и проводить необходимые мероприятия для удержания зрителя", – заявил министр информации и коммуникации Даурен Абаев.

да ладно не парьтесь,всё равно не удержите.Придумайте лучше очередной закон о вреде тарелок которые принимают не казахстанские каналы,штраф за размещение тарелок на фасадах и крышах домов,ну налог бешеный в конце -концов,по другому вы всё равно работать не умеете.
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* Добринцофф
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5019
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.02.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
а вы ставьте "тарелку" и смотрите в своё удовольствие 650 российских каналов,

Они нафик не нужны 650,там 10 ходовых которые смотришь.
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Гость
Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.




Отправлено: 09.02.17 - 17:11
Комментарий проходит проверку.

* Мишаня
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.02.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
по другому вы всё равно работать не умеете

Они думают, зачем им работать?
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