да ну? Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов. #2







Отправлено: - 16:51 Эта проблема вырисовалась лет так 10 назад. Многие ТВ не смотрят или смотрят эпизодически. Был раньше тот же АЛАУ смотрибельным, что в период показа новых зарубежных фильмов, что уже в развлекательный период с программами собственного производства, но позже закон о распределении вещания на государственном языке превратил канал в его нынешнее запущенное состояние. Многие уже к телеку не вернутся - есть онлайн сериалы, торренты, новости в сети. Казахстанское ТВ - всё.