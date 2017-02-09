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§ NG.kz
Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало вопросы членов общественного совета в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27108
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о распределении «свободного остатка средств» из бюджета 2016 года общественный совет Костанайской области обсудил 7 февраля. Общий остаток в сумме более 3 млрд тенге акимат области предлагает распределить на нужды 12 управлений.
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Academik
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...




Отправлено: 09.02.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"- Кабинеты нужно оборудовать кондиционерами и так далее. Ноутбуки необходимы членам Ревизионной комиссии для выездов. Старые уже устарели, - пояснил Спанов". Кондиционеры будут вытягивать миллионы бюджетных тенге. По-моему не ноутбуки устарели, а...

Серж
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...




Отправлено: 09.02.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,видно освещение частного сектора и других глухих районов,а также строительство ливневки не в фаворе...Предлагаю открыть социальную аптеку,где продавать лекарства без накруток,ну там только транспортные,зарплата,коммунальные,с соответствующим контролем,доверив адекватным специалистам.Обеспечить широкий ассортимент и постоянный подвоз лекарств.Думаю миллионов 500 хватит.А люди вам в ноги поклонятся за реальную заботу.А вы ноутбуки,кондиционеры...Пир во время чумы.

Трим
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...




Отправлено: 09.02.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
652 млн тенге уйдет на благоустройство береговой зоны

и всего лишь 200 млн На реализацию проектов по строительству арендных домов :lol: :lol: :lol:

§ olegggon
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 09.02.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
14 ноутбуков по 150 тыс за каждый за глаза хватит. Им же не нужно с графикой или 4К видео работать. Итого 14*150000=2100000 могут сэкономить 400 тыс.
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§ лимон
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.02.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
оло-ло 3млрд. неосвоенных денех, на жалюзи 608.000тг.! :lol:
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