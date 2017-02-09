|Цитата:
Валентин:
а если мы найдём?!
А если они найдут - значит все таки не заплатил налог.
О чем речь ведешь?
Цитата:
Валентин:
Не расскажешь
Не расскажу.
Цитата:
Валентин:
а потом опроверг
Да ну?
Цитата:
Валентин:
Я говорил про смену людей на местах.
Люди - это хорошо.
Люди - это важно.
Поэтому в таких делах нужно участвовать добровольно не под будущий урожай, а под сегодняшний.
Но не смотря на персоналии работать нужно по законодательству.
Тогда участвовать будешь добровольно.
Цитата:
Валентин:
Вот пришёл уважаемый А.Мухамбетов, и тут же сообщил, что школы оснащать компьютерами должны местные бизнесмены, помогать городу так сказать. И много чего ещё говорит, я всегда с интересом за этим слежу.
Это означает всего лишь что открылся данный канал так сказать не формального взаимодействия с властью.
Если кто то хочет - может воспользоваться.
Придет другой человек - скорее всего этот канал закроется и не факт что откроется какой то другой канал взамен этого.
Цитата:
Валентин:
Если бизнес не платит налоги — налоговая должна предпринимать меры согласно действующему законодательству.
Камералка, доначисление, уплата или суд, взыскание.
А не устраивать силами исполнительной власти чехарду в стиле "мы же знаем что вы тут с налогами мухлюете, так что не выпендривайтесь, а помогите бюджету лучше добровольно".
Определиться уже нужно, живём по законам, или по понятиям.
А я про что?
Или ты читаешь только себя любимого, болезный?