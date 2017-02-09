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§ NG.kz
«Сейчас не время для эйфории...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27108
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 февраля в актовом зале городской школы детского творчества состоялась итоговая встреча акима Костаная Базыла ЖАКУПОВА с населением. Итоги аким города подводил совместно с акимом Костанайской области Архимедом МУХАМБЕТОВЫМ. Точнее сказать, городской глава по традиции зачитал доклад о «высоком темпе роста по всем показателям», глава региона обозначил вектор развития области.
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§ Валентин
Re: «Сейчас не время для эйфории...»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5183
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.02.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вот пусть платят.
И никто их не будет нагибать.


Да сейчас, будут точно так же.
Причём с мотивацией "так вы же налоги заплатили, неужели вы не найдёте денег добровольно помочь родному городу?! а если мы найдём?!"

Цитата:
Бывалый:
А поставит та, которая добровольно в чем то по участвует.
Или хочет еще каких то себе преференций в виде того чтобы ей власти пошли на встречу в том или ином вопросе.
Это нормально.
Такая практика есть и в европейских странах.


Ну так это по факту взятка, да.
Мне очень импонирует, что ты такую практику целиком и полностью одобряешь.
Не расскажешь, где и когда ты такое наблюдал?
И где и кем ты трудишься, мне тоже несколько интересно.

Цитата:
Бывалый:
Несомненно плохо то что законодательство у нас часто меняется.
Но тут вопрос не об этом.


А я не про смену законодательства говорил, это ты сам придумал из головы, а потом опроверг, как обычно.
Я говорил про смену людей на местах.

Вот пришёл уважаемый А.Мухамбетов, и тут же сообщил, что школы оснащать компьютерами должны местные бизнесмены, помогать городу так сказать. И много чего ещё говорит, я всегда с интересом за этим слежу.

Цитата:
Бывалый:
Ну ты у нас богат на выдумки.
Тебе говорят про неуплату налогов теми кого нагибают, а ты начинаешь нести околесицу про то что они ничего государству не должны потому что налоги заплатили.


Алё, болезный.

Если бизнес не платит налоги — налоговая должна предпринимать меры согласно действующему законодательству.
Камералка, доначисление, уплата или суд, взыскание.

А не устраивать силами исполнительной власти чехарду в стиле "мы же знаем что вы тут с налогами мухлюете, так что не выпендривайтесь, а помогите бюджету лучше добровольно".

Определиться уже нужно, живём по законам, или по понятиям.

Повторюсь: любой здравомыслящий бизнесмен такую возможность вынужден учитывать, и как-то с этим жить.
Вкладывать серьёзные деньги, в расчёте на окупаемость в годы — безумие, если
Профайл

112
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предприниматели эти которых крышуют и лоббируют чиновники типа Васильева и прочих..
Которые выигрывают тендера по блату и их подставные фирмы..
Думаю они..

Бывалый
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
а если мы найдём?!

А если они найдут - значит все таки не заплатил налог.
О чем речь ведешь?
Цитата:
Валентин:
Не расскажешь

Не расскажу.
Цитата:
Валентин:
а потом опроверг

Да ну?
Цитата:
Валентин:
Я говорил про смену людей на местах.

Люди - это хорошо.
Люди - это важно.
Поэтому в таких делах нужно участвовать добровольно не под будущий урожай, а под сегодняшний.
Но не смотря на персоналии работать нужно по законодательству.
Тогда участвовать будешь добровольно.
Цитата:
Валентин:
Вот пришёл уважаемый А.Мухамбетов, и тут же сообщил, что школы оснащать компьютерами должны местные бизнесмены, помогать городу так сказать. И много чего ещё говорит, я всегда с интересом за этим слежу.

Это означает всего лишь что открылся данный канал так сказать не формального взаимодействия с властью.
Если кто то хочет - может воспользоваться.
Придет другой человек - скорее всего этот канал закроется и не факт что откроется какой то другой канал взамен этого.
Цитата:
Валентин:
Если бизнес не платит налоги — налоговая должна предпринимать меры согласно действующему законодательству.
Камералка, доначисление, уплата или суд, взыскание.

А не устраивать силами исполнительной власти чехарду в стиле "мы же знаем что вы тут с налогами мухлюете, так что не выпендривайтесь, а помогите бюджету лучше добровольно".

Определиться уже нужно, живём по законам, или по понятиям.

А я про что?
Или ты читаешь только себя любимого, болезный?

Бывалый
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну так это по факту взятка, да.

Да ну?
Ты серьезно?
И кто же взял эту взятку?
Кого под суд следует отдать?
Бюджет города?
Или какое нибудь управление акимата на чьем балансе числится этот добровольный подарок предпринимателей?
Ты не в курсе что дача взятки - это уголовное преступление, а юридические лица обвиняемыми в уголовных делах быть не могут?

читатель
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если кто и разжирел, так это чиновники а не предприниматели. Посмотрите на помощников, сидящих в первом ряду. Они из-за своих животов писать не могут. Побольше пешком ходить надо. Тогда лучше увидите как простой народ живет.

Хохол
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
этот добровольный подарок предпринимателей?

Бывалое либо наивное , либо глупо . Какие добровольные подарки ? Ты мне , я тебе . И по поводу налогов . Ну начнут все завтра платить все налоги и в полном объёме , ну и что ? К гранитным бордюрам прибавится асфальт с камнями от Сваровски . И на претензии налогоплательщиков , что средства тратятся впустую и бездумно , будет дан очередной ответ :"Для привлечения инвесторов". Расходную часть бюджета сначала надо научится тратить с умом и с пользой , и с учётом мнения населения и общественности .

Бывалый
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Какие добровольные подарки ? Ты мне , я тебе

А что, "ты мне - я тебе" не бывает добровольным?
Любой гражданский договор, это и есть "ты мне - я тебе", и обе стороны его подписывают добровольно.
Цитата:
Хохол:
и с учётом мнения населения и общественности .

Ты или наивен или глуп.
Я - население.
У меня мнение что надо эти деньги просто раздать всем, в том числе и мне.
И плевать мне на какие то другие расходы государства.
На учителей.
На врачей.
Да гори оно все синим пламенем.
Вот такой мое мнение.
Как учитывать собираешься?
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