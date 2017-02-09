Цитата: Бывалый:

Вот пусть платят.

И никто их не будет нагибать.





Да сейчас, будут точно так же.

Причём с мотивацией "так вы же налоги заплатили, неужели вы не найдёте денег добровольно помочь родному городу?! а если мы найдём?!"



Цитата: Бывалый:

А поставит та, которая добровольно в чем то по участвует.

Или хочет еще каких то себе преференций в виде того чтобы ей власти пошли на встречу в том или ином вопросе.

Это нормально.

Такая практика есть и в европейских странах.



Ну так это по факту взятка, да.

Мне очень импонирует, что ты такую практику целиком и полностью одобряешь.

Не расскажешь, где и когда ты такое наблюдал?

И где и кем ты трудишься, мне тоже несколько интересно.



Цитата: Бывалый:

Несомненно плохо то что законодательство у нас часто меняется.

Но тут вопрос не об этом.



А я не про смену законодательства говорил, это ты сам придумал из головы, а потом опроверг, как обычно.

Я говорил про смену людей на местах.



Вот пришёл уважаемый А.Мухамбетов, и тут же сообщил, что школы оснащать компьютерами должны местные бизнесмены, помогать городу так сказать. И много чего ещё говорит, я всегда с интересом за этим слежу.



Цитата: Бывалый:

Ну ты у нас богат на выдумки.

Тебе говорят про неуплату налогов теми кого нагибают, а ты начинаешь нести околесицу про то что они ничего государству не должны потому что налоги заплатили.



Алё, болезный.



Если бизнес не платит налоги — налоговая должна предпринимать меры согласно действующему законодательству.

Камералка, доначисление, уплата или суд, взыскание.



А не устраивать силами исполнительной власти чехарду в стиле "мы же знаем что вы тут с налогами мухлюете, так что не выпендривайтесь, а помогите бюджету лучше добровольно".



Определиться уже нужно, живём по законам, или по понятиям.



Повторюсь: любой здравомыслящий бизнесмен такую возможность вынужден учитывать, и как-то с этим жить.

Вкладывать серьёзные деньги, в расчёте на окупаемость в годы — безумие, если