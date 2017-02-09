/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27109
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно проведённым социологическим опросам, у населения вызывает недовольство обилие рекламы, отсутствие регионального контента, недостаток познавательных передач о Казахстане и низкий уровень профессионализма журналистов на казахстанском телевидении.
Читать новость

Сеня
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.




Отправлено: 09.02.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че пропихнуть какаху за деньги никак не выходит? Господи... а как в одном из магазинов товарисч продавец расписывал все прелести казахстанского тв, отау вроде, но когда дошел до списка каналов я понял что даже бесплатно смотреть эти каналы не буду, а за деньги тем более....

да ну?
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.




Отправлено: 09.02.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта проблема вырисовалась лет так 10 назад. Многие ТВ не смотрят или смотрят эпизодически. Был раньше тот же АЛАУ смотрибельным, что в период показа новых зарубежных фильмов, что уже в развлекательный период с программами собственного производства, но позже закон о распределении вещания на государственном языке превратил канал в его нынешнее запущенное состояние. Многие уже к телеку не вернутся - есть онлайн сериалы, торренты, новости в сети. Казахстанское ТВ - всё.

Доцент
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.




Отправлено: 09.02.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вы ставьте "тарелку" и смотрите в своё удовольствие 650 российских каналов, на любой вкус и тематику.

§ Добринцофф
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5019
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.02.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нашим телеканалам стоит всерьёз задуматься над этим и проводить необходимые мероприятия для удержания зрителя", – заявил министр информации и коммуникации Даурен Абаев.

да ладно не парьтесь,всё равно не удержите.Придумайте лучше очередной закон о вреде тарелок которые принимают не казахстанские каналы,штраф за размещение тарелок на фасадах и крышах домов,ну налог бешеный в конце -концов,по другому вы всё равно работать не умеете.
Профайл

§ Добринцофф
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5019
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.02.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
а вы ставьте "тарелку" и смотрите в своё удовольствие 650 российских каналов,

Они нафик не нужны 650,там 10 ходовых которые смотришь.
Профайл

Денис
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.




Отправлено: 09.02.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даешь казахстанцйам сериал "прекресток" так мыльноиграюще привлекательный крутился десятилетиями, мне кажется, оне отстали лет на 40 от даже мексиканских и индийских сериалов

§ Мишаня
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.02.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
по другому вы всё равно работать не умеете

Они думают, зачем им работать?
Профайл

112
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.




Отправлено: 09.02.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские каналы, вместе с вышками антенами и все такое, проще долбануть и сдать на металлолом, и построить новое..
Журналистов, дикторов и эти, сериалы с недоактеришками, всех уволить и пересажать за разворовывание бюджетных средств..
Лучше пригласить стареющего Де Ниро или Жулию Робертс и смотреть на них..
Да они нос утрут любому нашему недоактеришке, который начал свою недокарьеру по принципу Саке Маке и Валентина..

Сеня
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.




Отправлено: 09.02.17 - 17:27
Комментарий удален модератором.

112
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.




Отправлено: 09.02.17 - 17:27
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5186
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.02.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я-то думаю, чего мне не хватает.
Оказывается, познавательных передач о Казахстане, и регионального контента.
Вот ведь.
Профайл

Доцент
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.




Отправлено: 09.02.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добринцофф.Придумайте лучше очередной закон о вреде тарелок которые принимают не казахстанские каналы,штраф за размещение тарелок на фасадах и крышах домов,ну налог
бешеный в конце -концов%%%%%

А это уже будет нарушением конституционных прав граждан " получать информацию любым доступным способом" и основы ОБСЕ, к мнению которого в степи относятся оч-чень трепетно.

§ Серый волк
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8577
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.02.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А я-то думаю, чего мне не хватает.
Оказывается, познавательных передач о Казахстане, и регионального контента.
Вот ведь.

Можно сделать! Если очень захотеть, то Казахстан как раз та удивительная страна, в которой есть что снимать и показывать. Если вы смотрели серии BBC о жизни в саваннах Африки то поймёте. :lol: Или если видели немецкие ток-шоу о политике с их немецким юмором, но сделанные так, что смотрится здорово!
Долго перечислять всё не имеет смысла.
Забить эфирную сетку качественным контентом при бюджетных вливаниях труда не составляет.
Проблем в том, что у них в головах Нурлыкунщина. И чем больше выделяют - значит больше должно быть нурлыкунщины. И появляются курлыкающие дикторы с одной извилиной и подобные корреспонденты и всё прочее. Там уже ничего не изменить как в акиматах. Мозг просто умер, и идёт существование овощей, причём тухлых и консервированных с 1998 года в неизменом виде.
Цитата:
"В-пятых, продолжим работу по переводу телеканалов в формат HD. Только после этого мы сможем реально конкурировать с ведущими мировыми ресурсами.

Это существо даже не понимает того, что говорит.
Нурлыкун в HD намного лучше нурлыкуна в SD? :lol:

1986 год.
Команда ребят из штатов снимает Империю Солнца. Отточенная работа сценаристов, сильный смысловой сценарий, операторы и актёры выкладывались по полной делая в лучшей команде невозможное. Можно смотреть эту работу вышедшую на экраны в 1987 году через несколько лет и каждый раз находить что работа была безупречной. С той техникой! Никакого HD. Никакой цифры! Они сняли это на плёнке! Но их работой и духом фильма можно восхищаться до сих пор и каждый раз можно находить в этом фильме что-то новое.

Через 20 лет появляется господин Бондарчук с его 9 ротой, затем жирнобюджетным сталинградом и сейчас ещё одним новым фильмом, который сейчас выйдет в приличных городах на сохранившихся экранах.
Ставлю рядом на двух мониторах.
И....... Видно что Бондарчук по сравнению с той командой, снимавшей Империю Солнца просто школьник взявший в руки камеру.
В сравнении рядом это просто хорошо заметно.
Провал полнейший сценарный, оперторы работают коряво. монтаж регионального монтажера с тв. И это наше время и цифра с возможностями безграничного количества дублей, сколько реквизит позволит, а чего не позволит можно на компе отрисовать. Хоть весь город.

Если конечно смотреть по отдельности да ещё и на большом экране, да ещё и со звуком из больших биговских трёхполосных систем весом 65 кг. всё вроде неплохо.
Но это не Империя солнца, и Бондарчукам никогда так не снять и так не смонтировать и самое главное доработать даже самый лучший сценарий он не сможет.
Хотя и наш сукин сын и посмотреть иногда можно.

Если говорить про уровень ТВ в Казахстане, то тут лучше промолчать.
Про этих покойников сказать можно, что они только были. :lol:
Остальное модератор не пропустит! :lol:
Цитата:
Доцент:
а вы ставьте "тарелку" и смотрите в своё удовольствие 650 российских каналов, на любой вкус и тематику.

Доцент, ты туп как валенок!
Эти моральные покойники родственники ТВ Казахстана, и похожи как близнецы.
Только чуть лучше выглядят. Фантики побогаче и декорации. Уровень деградации и падения очень близко где-то у плинтуса и там и там, только снизу из люка ещё могут постучать. :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 09.02.2017 - 15:31]
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Казахстанцы недовольны контентом отечественных телеканалов.
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1653
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.02.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в нашем районе у всех нтв+ и триколор , только у меня еще тарелка отау , если сказать по совести , включали мы его еще до нового года и больше ни разу. сделали бы русские каналы отдельно от казахских , а то все вперемешку , еще умудряются Малышеву переводить и тут же рекламу на русском вставляють , вообще не нравится их смотреть....
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 72, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 72
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 193
Пользователей: 1
Всего: 194

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх