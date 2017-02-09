Серж Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало... #2







Отправлено: - 16:45 Да,видно освещение частного сектора и других глухих районов,а также строительство ливневки не в фаворе...Предлагаю открыть социальную аптеку,где продавать лекарства без накруток,ну там только транспортные,зарплата,коммунальные,с соответствующим контролем,доверив адекватным специалистам.Обеспечить широкий ассортимент и постоянный подвоз лекарств.Думаю миллионов 500 хватит.А люди вам в ноги поклонятся за реальную заботу.А вы ноутбуки,кондиционеры...Пир во время чумы.