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§ NG.kz
Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал фигурантом уголовного дела
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27106
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 февраля дело по обвинению акима в присвоении и растрате вверенного чужого имущества поступило в Алтынсаринский районный суд. С 1 февраля в отношении него избрана мера пресечения в виде залога. 8 февраля Кенжегарин написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.
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азат
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал...




Отправлено: 09.02.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где же раньше были сотрудники фин.полиции, пока Омарханов бегал по судам.

Бывалый
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал...




Отправлено: 09.02.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
азат:
А где же раньше были сотрудники фин.полиции, пока Омарханов бегал по судам.

А пока Омарханов не отжал у Кенжегарина дом, не было растраты вверенных последнему трех миллионов тенге, ушедших на покупку этого дома по гос программе.

Читатель 1
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал...




Отправлено: 09.02.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое ему увольнение по собственному..? "Отдыхает", гнать в шею по статье + перспектива посадки

гость
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал...




Отправлено: 09.02.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ахметова проверьте на предмет присвоения чужого имущества, здание районного архива он еще не приватизировал часом?

гость
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал...




Отправлено: 09.02.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а то молокососы его уже подпирают снизу и пипи.с.ки свои примеряют на кресло акима района, кстати не особо это скрывая

сережка
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал...




Отправлено: 09.02.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скандал

согласен
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал...




Отправлено: 09.02.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ахметова давно пора проверить очень тщательно. он, по моему, уже весь алтынсаринский район себе присвоил, вместе со зданием районного архива

Гость
Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал фигурантом уголовного дела




Отправлено: 09.02.17 - 15:01
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал фигурантом уголовного дела




Отправлено: 09.02.17 - 15:03
Комментарий проходит проверку.

* drakon
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин стал...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9738
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.02.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
согласен:
ахметова давно пора проверить очень тщательно. он, по моему, уже весь алтынсаринский район себе присвоил, вместе со зданием районного архива

Эдание Районного рхива - это помоему Дом бывшего Акима - Итпаева... :lol:
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