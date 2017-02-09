Хохол Re: На перепутье валютных дорог #3







Отправлено: - 11:58 Скока не прогнозировали крах и смерть бакса . Скока не толдычали что он ничем не обеспечен и у него нет будущего , тока пока он единственный практически , кто на этой планете правит бал .