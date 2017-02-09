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§ NG.kz
На перепутье валютных дорог
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27106
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 февраля Банк России начал скупать на российском валютном рынке «лишние» доллары. До 6 марта на эти цели запланировано тратить ежедневно 6,3 млрд рублей. Эксперты предрекают, что эти меры могут отразиться на валютном курсе тенге, как следствие, подхлестнуть инфляцию и создать проблемы отечественным товаропроизводителям. Насколько оправданны эти прогнозы?
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Финансист
Re: На перепутье валютных дорог




Отправлено: 09.02.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как автор технично подводит под необходимость общей валюты. Наверное ему готовые статьи телеканал "Россия 24" скидывает?! )) Но собаки лают ветер уносит.

§ сайлау курманов
Re: На перепутье валютных дорог
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1648
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.02.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно бы уже общую валюту ввели , в европейцы смогли же ведь договориться , наши все тянут....
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Хохол
Re: На перепутье валютных дорог




Отправлено: 09.02.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скока не прогнозировали крах и смерть бакса . Скока не толдычали что он ничем не обеспечен и у него нет будущего , тока пока он единственный практически , кто на этой планете правит бал .

§ alex60
Re: На перепутье валютных дорог
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 09.02.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
истина в том что лучше жевать чем говорить..
сколько там 11 февраля было?
проснитесь 12 и считайте не, август 15, не думаю.
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* Мишаня
Re: На перепутье валютных дорог
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.02.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где ж берутся такие эксперты? Минфин РФ против тенге? Бугага. Ну начали скупать
Ну и что?. А выводы далеко идущие...
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