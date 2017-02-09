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§ NG.kz
«Сейчас не время для эйфории...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27106
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 февраля в актовом зале городской школы детского творчества состоялась итоговая встреча акима Костаная Базыла ЖАКУПОВА с населением. Итоги аким города подводил совместно с акимом Костанайской области Архимедом МУХАМБЕТОВЫМ. Точнее сказать, городской глава по традиции зачитал доклад о «высоком темпе роста по всем показателям», глава региона обозначил вектор развития области.
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§ Валентин
Re: «Сейчас не время для эйфории...»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5183
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.02.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вот пусть платят.
И никто их не будет нагибать.


Да сейчас, будут точно так же.
Причём с мотивацией "так вы же налоги заплатили, неужели вы не найдёте денег добровольно помочь родному городу?! а если мы найдём?!"

Цитата:
Бывалый:
А поставит та, которая добровольно в чем то по участвует.
Или хочет еще каких то себе преференций в виде того чтобы ей власти пошли на встречу в том или ином вопросе.
Это нормально.
Такая практика есть и в европейских странах.


Ну так это по факту взятка, да.
Мне очень импонирует, что ты такую практику целиком и полностью одобряешь.
Не расскажешь, где и когда ты такое наблюдал?
И где и кем ты трудишься, мне тоже несколько интересно.

Цитата:
Бывалый:
Несомненно плохо то что законодательство у нас часто меняется.
Но тут вопрос не об этом.


А я не про смену законодательства говорил, это ты сам придумал из головы, а потом опроверг, как обычно.
Я говорил про смену людей на местах.

Вот пришёл уважаемый А.Мухамбетов, и тут же сообщил, что школы оснащать компьютерами должны местные бизнесмены, помогать городу так сказать. И много чего ещё говорит, я всегда с интересом за этим слежу.

Цитата:
Бывалый:
Ну ты у нас богат на выдумки.
Тебе говорят про неуплату налогов теми кого нагибают, а ты начинаешь нести околесицу про то что они ничего государству не должны потому что налоги заплатили.


Алё, болезный.

Если бизнес не платит налоги — налоговая должна предпринимать меры согласно действующему законодательству.
Камералка, доначисление, уплата или суд, взыскание.

А не устраивать силами исполнительной власти чехарду в стиле "мы же знаем что вы тут с налогами мухлюете, так что не выпендривайтесь, а помогите бюджету лучше добровольно".

Определиться уже нужно, живём по законам, или по понятиям.

Повторюсь: любой здравомыслящий бизнесмен такую возможность вынужден учитывать, и как-то с этим жить.
Вкладывать серьёзные деньги, в расчёте на окупаемость в годы — безумие, если
Профайл

Гость
«Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 15:19
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