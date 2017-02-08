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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 08.02.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня посмотрю фильм Мисс Слоун.
О действительно жесткой и волевой женщине, которую играет Жесика Частейн..

§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 09.02.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну тут чего то перемудрили и во сколько нам это обошлось, подговорить сильнейшие команды Мира пасть перед нами?


да вот понимаешь. на трех универсиадах до этого казахи тоже в финале играли.
Профайл

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5183
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.02.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Вокруг поведенческих моделей родителей и формировании другой личности (ребенка)- крутится половина психологии.


Профайл

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 09.02.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Все на западненском..
Тебе что, премии кто то дает, где родимый русский?

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 09.02.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
на трех универсиадах до этого казахи тоже в финале играли.

Ты че, всю эту муть смотришь?
Олимпиада, универсиада, это все договорные схемы отмывания бабла..
И спортсмены там все большинство ряженные..
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