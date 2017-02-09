|Цитата:
Валентин:
Бизнес обязан соблюдать законодательство и платить налоги.
Вот именно.
Обязан.
Соблюдать.
И платить.
Цитата:
Валентин:
А когда предпринимателей нагибают на "добровольную" помощь бюджету
Вот пусть платят.
И никто их не будет нагибать.
Ну и еще.
Часто это завуалированная форма взятки.
Хочет фирма поставить АЗС вон там.
Она не одна хочет там поставить АЗС.
А поставит та, которая добровольно в чем то по участвует.
Или хочет еще каких то себе преференций в виде того чтобы ей власти пошли на встречу в том или ином вопросе.
Это нормально.
Такая практика есть и в европейских странах.
Цитата:
Валентин:
Потому что через год-два может внезапно поменяться очень многое.
Ну поменяется законодательство - придется эить с новым законом.
Да.
Несомненно плохо то что законодательство у нас часто меняется.
Но тут вопрос не об этом.
Не уводи в сторону.
Цитата:
Валентин:
А давай ты ещё придумаешь какую нибудь херню от моего имени, а потом её разоблачишь?
Ну ты у нас богат на выдумки.
Тебе говорят про неуплату налогов теми кого нагибают, а ты начинаешь нести околесицу про то что они ничего государству не должны потому что налоги заплатили.
Чему ты после такого своего поведения удивляешься?