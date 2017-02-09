Цитата: Валентин:

Бизнес обязан соблюдать законодательство и платить налоги.

Вот именно.

Обязан.

Соблюдать.

И платить.

Цитата: Валентин:

А когда предпринимателей нагибают на "добровольную" помощь бюджету

Вот пусть платят.

И никто их не будет нагибать.



Ну и еще.

Часто это завуалированная форма взятки.

Хочет фирма поставить АЗС вон там.

Она не одна хочет там поставить АЗС.

А поставит та, которая добровольно в чем то по участвует.

Или хочет еще каких то себе преференций в виде того чтобы ей власти пошли на встречу в том или ином вопросе.

Это нормально.

Такая практика есть и в европейских странах.

Цитата: Валентин:

Потому что через год-два может внезапно поменяться очень многое.

Ну поменяется законодательство - придется эить с новым законом.

Да.

Несомненно плохо то что законодательство у нас часто меняется.

Но тут вопрос не об этом.

Не уводи в сторону.

Цитата: Валентин:

А давай ты ещё придумаешь какую нибудь херню от моего имени, а потом её разоблачишь?

Ну ты у нас богат на выдумки.

Тебе говорят про неуплату налогов теми кого нагибают, а ты начинаешь нести околесицу про то что они ничего государству не должны потому что налоги заплатили.

Чему ты после такого своего поведения удивляешься?