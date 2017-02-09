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§ NG.kz
«Сейчас не время для эйфории...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27106
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 февраля в актовом зале городской школы детского творчества состоялась итоговая встреча акима Костаная Базыла ЖАКУПОВА с населением. Итоги аким города подводил совместно с акимом Костанайской области Архимедом МУХАМБЕТОВЫМ. Точнее сказать, городской глава по традиции зачитал доклад о «высоком темпе роста по всем показателям», глава региона обозначил вектор развития области.
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§ peshexod
Re: «Сейчас не время для эйфории...»
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3100
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.02.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
предприниматели, кроме предписанных законом взносов в бюджет в виде налогов, должны передавать городу деньги в виде добровольной помощи.

Стесняюсь спросить ... почему?
Невооруженным глазом выпирает стереотипное мышление.

Народ полагает, что все чиновники воры и коррупционнеры.
Чиновники полагают, что все предпринимателя ожирели и их надо обезжирить.

Может перезагрузиться?
Профайл

§ peshexod
Re: «Сейчас не время для эйфории...»
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3100
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.02.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
После вопросов жителей, которые, кстати, были в основном личного характера

А какие вопросы НГ задали, на фото вроде Денисов?
Профайл

§ peshexod
Re: «Сейчас не время для эйфории...»
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3100
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.02.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В прошлом году по поручению главы региона, как доложил Базыл Жакупов, закупили 10 единиц современной спецтехники для очистки снега. На эти цели бюджет потратил 282 млн тенге, еще 129 млн тенге добровольно добавили предприниматели.

Как это работает?
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Хохол
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Чиновники полагают, что все предпринимателя ожирели и их надо обезжирить.

Да не . Цель именно "обезжирить" такой наверное нету . Просто тем кто на верху жить по средствам скучно и неинтересно . Бюджет мал , а высот и достижений хочется много . Вот и звучат призывы к изысканию внутренних резервов .

§ Валентин
Re: «Сейчас не время для эйфории...»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5183
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.02.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это прекрасно, считаю, вот это вот "предприниматели добровольно должны помогать".
Надо отлить в граните.
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Бывалый
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Стесняюсь спросить ... почему?

Потому что налоги "оптимизируют".
Считай - не платят.
Цитата:
peshexod:
Чиновники полагают, что все предпринимателя ожирели и их надо обезжирить.

Да.
Неправедный жирок следует снимать.
Но вообще это скользкий путь.
Прощать не уплату налогов за такие взносы.
Это неправильно.
Укрыл от налогов свой доход?
Должен заплатить его в двойном размере.
Как того велит закон.
Нечем заплатить?
В рабство.
Пусть трудится в поте лица по ставке минимальной зарплаты пока не рассчитается с долгом.
Не рассчитается до смерти - пусть семья его и наследники погашают долг.
Тогда не будет нужно ни каких "добровольных взносов предпринимателей".

Бывалый
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Еще нет техники для помывки перильного ограждения, срочно нужно закупить две-три единицы в этом году
Такая большая проблема купить 2-3 керхера и бензиновый генератор на три-пять киловат и выделить газельку с погруженной в нее кубовой пластиковой емкостью?
Или такая бодяга стоит много миллионов тенге?

Бывалый
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
либо светофоры устанавливать внизу, чтобы инвалиды могли переходить дорогу.

А зачем тогда нужен надземный переход?
Никто на него не полезет.
Все будут ходить через светофор.

Бывалый
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Фасады домов серыми быть не должны, - заявил Мухамбетов.
Надо все покрасить в розовый цвет.
Будет чудо а не город.
Туриста массово попрут смотреть на этот цветастый дибилизм.

§ Валентин
Re: «Сейчас не время для эйфории...»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5183
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.02.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Неправедный жирок следует снимать.


Вот это как раз ответ к вопросу "почему же никто не хочет вкладываться в экономику надолго".

Когда непонятно, что будет через год, единственная разумная стратегия: быстро заработать и увести деньги туда, где их не смогут забрать или арестовать.

Инвестировать в расчёте на годы окупаемости - безумие, через пару лет вот такие бывалые граждане сообщат, что у тебя накопился неправедный капитал, и нужно им поделиться с бюджетом.
Профайл

Бывалый
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Вот это как раз ответ к вопросу "почему же никто не хочет вкладываться в экономику надолго".

Каким местом это к этому вопросу?
Никто не хочет вкладываться потому что могут нагнуть за неуплату налогов?
А может ты еще предложишь чтобы бизнес не наполнял бюджет, а полностью содержался за его счет?

§ Валентин
Re: «Сейчас не время для эйфории...»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5183
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.02.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Каким местом это к этому вопросу?


Обычным.
Бизнес обязан соблюдать законодательство и платить налоги.
Больше он ничего не должен.
А когда предпринимателей нагибают на "добровольную" помощь бюджету, да ещё с аргументацией "с вас не убудет" — в лучшем случае, будут держать фигу в кармане. Это в лучшем случае.

Цитата:
Бывалый:
Никто не хочет вкладываться потому что могут нагнуть за неуплату налогов?


Потому что через год-два может внезапно поменяться очень многое.
Или налоговой спустят сверху новый, оптимистичный план по сбору налогов.

Строить планы на 5-10 лет и более - безумие.

Цитата:
Бывалый:
А может ты еще предложишь чтобы бизнес не наполнял бюджет, а полностью содержался за его счет?


А давай ты ещё придумаешь какую нибудь херню от моего имени, а потом её разоблачишь?
Профайл

Бывалый
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Бизнес обязан соблюдать законодательство и платить налоги.

Вот именно.
Обязан.
Соблюдать.
И платить.
Цитата:
Валентин:
А когда предпринимателей нагибают на "добровольную" помощь бюджету

Вот пусть платят.
И никто их не будет нагибать.

Ну и еще.
Часто это завуалированная форма взятки.
Хочет фирма поставить АЗС вон там.
Она не одна хочет там поставить АЗС.
А поставит та, которая добровольно в чем то по участвует.
Или хочет еще каких то себе преференций в виде того чтобы ей власти пошли на встречу в том или ином вопросе.
Это нормально.
Такая практика есть и в европейских странах.
Цитата:
Валентин:
Потому что через год-два может внезапно поменяться очень многое.

Ну поменяется законодательство - придется эить с новым законом.
Да.
Несомненно плохо то что законодательство у нас часто меняется.
Но тут вопрос не об этом.
Не уводи в сторону.
Цитата:
Валентин:
А давай ты ещё придумаешь какую нибудь херню от моего имени, а потом её разоблачишь?

Ну ты у нас богат на выдумки.
Тебе говорят про неуплату налогов теми кого нагибают, а ты начинаешь нести околесицу про то что они ничего государству не должны потому что налоги заплатили.
Чему ты после такого своего поведения удивляешься?

Денис
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший аким Рудного Денинг был "бордюрщиком", нынешний Архимед будет " модником")
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