Цитата: азат:

А где же раньше были сотрудники фин.полиции, пока Омарханов бегал по судам.

А пока Омарханов не отжал у Кенжегарина дом, не было растраты вверенных последнему трех миллионов тенге, ушедших на покупку этого дома по гос программе.