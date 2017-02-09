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§ NG.kz
История о горке в одном из дворов г.Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27106
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проснувшись от новогодних торжеств я выглянул в окно и удивился пустоте двора от детских площадок и засилию автомобильных стихийных стоянок. принес с ммашины лопату и начал откапывать слежалый снег,где в прошлом году тоже восстанавливал горку.
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§ kbkz1980
Re: История о горке в одном из дворов г.Рудного
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2135
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.02.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди сейчас тяжёленькие на подъем, в подъезде ленятся убрать,а вы говорите о горке.
Есть хорошие ухоженные дворы и летом и зимой,но их по пальцам можно посчитать.
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555
Re: История о горке в одном из дворов г.Рудного




Отправлено: 09.02.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Люди сейчас тяжёленькие на подъем, в подъезде ленятся убрать,а вы говорите о горке.
Есть хорошие ухоженные дворы и летом и зимой,но их по пальцам можно посчитать.

С таким снегопадом около дома каждый день трехметровые горки строим. :lol: :lol: :lol:

§ yudjin
Re: История о горке в одном из дворов г.Рудного
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4397
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.02.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот же , есть окромя меня и другие "идиоты" по-мнению большинства, которые что-то могут бескорыстно хоть что-то сделать во дворе для детей.
Правда мои тараканы в голове уже 4 года зовут меня на подвиги в виде горки, катка, ёлки, гирлянд и снеговиков.
Денис, ты конечно молодец! Но что ты делал весь декабрь? ;-) Снега было вдоволь.
Я свою в одиночку также с одной лопатой и парой ведер залил уже 5 декабря.
Дети до сих пор с неё не слазят. Конечно приходится через день-два после работы чистить от снега ступеньки и спуск, подливать водой, ремонтировать бортики.
Зато какой заряд бодрости у меня - всем говорю, что это мои тренировки в спортзале.
А пожилые благодарят, дети довольны, некоторые смотрят косо, другие папаши стесняясь игнорируют проявить инициативу и помочь. Есть и те, кто считаю, что мне платит ПКСК...типа, пусть и делает.
А взывать к общественной сознательности практически бесполезно.... народ уже не тот!
Хотя я заметил, дурной пример заразителен и горки худо-бедно стали появляться во дворах многоэтажек. Правда многим задора хватает только её сделать, но ведь надо поддерживать, чтобы толк был до весны.
Ну и напоследок, вот что у меня в этом году получилось:
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112
Re: История о горке в одном из дворов г.Рудного




Отправлено: 09.02.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От добра добра не жди..
По моему древняя поговорка.
Зачем пенять на кого то, коли сам добро делаешь?

Денис
Re: История о горке в одном из дворов г.Рудного




Отправлено: 09.02.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, крутяково. тоже что-то такое хотел сделать) Весь декабрь был далеко от дома на трудовых подвигах, да ,еще связки на ноге потянул,так,что приехамши на хромаючей ноге разминался для будущих побед))))

Денис
Re: История о горке в одном из дворов г.Рудного




Отправлено: 09.02.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И о спортзале. Когда помахаешь лопатой,никакого спортзала не понадобится. пусть думают косоглядящие о пкск платящими, пока все будут ждать чуда, жизнь уйдет и пусть будет пкск,косым взглядам стыно за бесцйельно прожитое время).Ну,да, когда снег мягкий,так-то полегшей снег накидывать,ну, и в прошлом году собрал горку практически на пустом месте,даже один ребенок спросил откуда я взял снег? говорю,вот,из-под ног насобирал))
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