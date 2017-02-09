yudjin Re: История о горке в одном из дворов г.Рудного #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4397

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:53 Ну вот же , есть окромя меня и другие "идиоты" по-мнению большинства, которые что-то могут бескорыстно хоть что-то сделать во дворе для детей.

Правда мои тараканы в голове уже 4 года зовут меня на подвиги в виде горки, катка, ёлки, гирлянд и снеговиков.

Денис, ты конечно молодец! Но что ты делал весь декабрь? Снега было вдоволь.

Я свою в одиночку также с одной лопатой и парой ведер залил уже 5 декабря.

Дети до сих пор с неё не слазят. Конечно приходится через день-два после работы чистить от снега ступеньки и спуск, подливать водой, ремонтировать бортики.

Зато какой заряд бодрости у меня - всем говорю, что это мои тренировки в спортзале.

А пожилые благодарят, дети довольны, некоторые смотрят косо, другие папаши стесняясь игнорируют проявить инициативу и помочь. Есть и те, кто считаю, что мне платит ПКСК...типа, пусть и делает.

А взывать к общественной сознательности практически бесполезно.... народ уже не тот!

Хотя я заметил, дурной пример заразителен и горки худо-бедно стали появляться во дворах многоэтажек. Правда многим задора хватает только её сделать, но ведь надо поддерживать, чтобы толк был до весны.

Ну и напоследок, вот что у меня в этом году получилось:





