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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27106
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Республиканский бюджет - документ небольшой, но таит в себе немало загадок и рождает еще больше вопросов. А еще помогает осознать, каковы реальные приоритеты и ценности руководства нашей страны.
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§ Валентин
Re: Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5183
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.02.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
жуть и мрак,сколько денег уходит в никуда.


Тут же как.
Я вот к спорту равнодушен, и 2 с чем-то миллиарда на Тобол лично мне кажется можно было бы применить куда полезнее :)
Но многие со мной не согласятся!

И так по многим направлениям.
Тут ещё надо понимать, что уходят они в экономику, и кем-то осваиваются, а не вывозятся чемоданами за рубеж.
Ну, хотелось бы на это надеяться!
Профайл

555
Re: Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход




Отправлено: 09.02.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
А в поселке Октябрьское, что в 18 км от Костаная, люди вынуждены покупать воду, которую привозят один раз в неделю! Или рыть скважины, чтобы просто выжить.

В ту сторону ведут водопровод! Начали в прошлом году, в этом году вроде до поселка Джамбула.

поп
Re: Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход




Отправлено: 09.02.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
я как чел активной гражданской позицией был просто удручен увиденным.

потому как ты никто и фамилия твоя ни как, а они делают дела.

§ сайлау курманов
Re: Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1648
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
слабо зарегистрироваться и высказать мне в лицо , так и живете попрятавшись по норам , в глаза курлычите :нурлыкун-нурлыкун , а за глаза льете грязь....
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112
Re: Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход




Отправлено: 09.02.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

слабо зарегистрироваться и высказать мне в лицо , так и живете попрятавшись по норам , в глаза курлычите :нурлыкун-нурлыкун , а за

Так их..
Ты лучше скажи у вас в частном секторе за отопление подняли цены?
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