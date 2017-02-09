Цитата: Добринцофф:

жуть и мрак,сколько денег уходит в никуда.



Тут же как.

Я вот к спорту равнодушен, и 2 с чем-то миллиарда на Тобол лично мне кажется можно было бы применить куда полезнее :)

Но многие со мной не согласятся!



И так по многим направлениям.

Тут ещё надо понимать, что уходят они в экономику, и кем-то осваиваются, а не вывозятся чемоданами за рубеж.

Ну, хотелось бы на это надеяться!