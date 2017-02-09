Хохол Re: «Сейчас не время для эйфории...» #4







Отправлено: - 13:10 Цитата: peshexod:

Чиновники полагают, что все предпринимателя ожирели и их надо обезжирить.

Да не . Цель именно "обезжирить" такой наверное нету . Просто тем кто на верху жить по средствам скучно и неинтересно . Бюджет мал , а высот и достижений хочется много . Вот и звучат призывы к изысканию внутренних резервов .