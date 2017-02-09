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§ NG.kz
«Сейчас не время для эйфории...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27105
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 февраля в актовом зале городской школы детского творчества состоялась итоговая встреча акима Костаная Базыла ЖАКУПОВА с населением. Итоги аким города подводил совместно с акимом Костанайской области Архимедом МУХАМБЕТОВЫМ. Точнее сказать, городской глава по традиции зачитал доклад о «высоком темпе роста по всем показателям», глава региона обозначил вектор развития области.
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§ peshexod
Re: «Сейчас не время для эйфории...»
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3100
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.02.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
предприниматели, кроме предписанных законом взносов в бюджет в виде налогов, должны передавать городу деньги в виде добровольной помощи.

Стесняюсь спросить ... почему?
Невооруженным глазом выпирает стереотипное мышление.

Народ полагает, что все чиновники воры и коррупционнеры.
Чиновники полагают, что все предпринимателя ожирели и их надо обезжирить.

Может перезагрузиться?
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§ peshexod
Re: «Сейчас не время для эйфории...»
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3100
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.02.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
После вопросов жителей, которые, кстати, были в основном личного характера

А какие вопросы НГ задали, на фото вроде Денисов?
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§ peshexod
Re: «Сейчас не время для эйфории...»
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3100
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.02.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В прошлом году по поручению главы региона, как доложил Базыл Жакупов, закупили 10 единиц современной спецтехники для очистки снега. На эти цели бюджет потратил 282 млн тенге, еще 129 млн тенге добровольно добавили предприниматели.

Как это работает?
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Хохол
Re: «Сейчас не время для эйфории...»




Отправлено: 09.02.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Чиновники полагают, что все предпринимателя ожирели и их надо обезжирить.

Да не . Цель именно "обезжирить" такой наверное нету . Просто тем кто на верху жить по средствам скучно и неинтересно . Бюджет мал , а высот и достижений хочется много . Вот и звучат призывы к изысканию внутренних резервов .

§ Валентин
Re: «Сейчас не время для эйфории...»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.02.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это прекрасно, считаю, вот это вот "предприниматели добровольно должны помогать".
Надо отлить в граните.
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