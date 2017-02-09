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§ NG.kz
Еще один экс-полицейский в Костанае получил срок за содействие наркомафии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27105
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно материалам дела, старший лейтенант Каскабаев впервые обратился к лидерам героиновой ОПГ Резиде Асылбаевой, Алевтине Петренко и Надежде Киселевой с требованием денег и героина в марте 2012 года. В обмен обещал молчать о деятельности ОПГ.
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§ peshexod
Re: Еще один экс-полицейский в Костанае получил срок за...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3100
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.02.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё циклично, вчера посадили одного, сегодня этого, завтра найдется ещё желающий рискнуть.
Профайл

§ Victor Yang
Re: Еще один экс-полицейский в Костанае получил срок за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7767
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.02.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Благодаря амнистии этот срок удалось скостить на треть - до 3 лет лишения свободы.

1 год из 4-х - это четверть, а не треть.
Профайл

Гость
Еще один экс-полицейский в Костанае получил срок за содействие наркомафии




Отправлено: 09.02.17 - 13:23
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