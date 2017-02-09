NG.kz Еще один экс-полицейский в Костанае получил срок за содействие наркомафии



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:24 Согласно материалам дела, старший лейтенант Каскабаев впервые обратился к лидерам героиновой ОПГ Резиде Асылбаевой, Алевтине Петренко и Надежде Киселевой с требованием денег и героина в марте 2012 года. В обмен обещал молчать о деятельности ОПГ.

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