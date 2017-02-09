Горожанин_kst Re: Потребительские кооперативы - пирамида или шанс? #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 478

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:58 Цитата: Бывалый:

то есть они даже согласны тебе часть твоих же денег вернуть и не взять за это с тебя процентов?

Да никто тебе ничего возвращать и не собирается), в том-то и дело. Квартиру купят, но ты в ней не хозяин, а арендатор будешь, пока с займом не рассчитаешься. Хозяин ПК...Каково? Всё на "доверии", типо. В статье Бахыт всё верно изложил. А вдруг на ПК дело в это время заведут, с подачи тех вкладчиков, которые "не успели"? И все активы "того"? Включая "твою" квартиру.