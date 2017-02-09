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§ NG.kz
Потребительские кооперативы - пирамида или шанс?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27105
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте всем. Давеча попала ко мне брошюра, в которой очень заманчиво предлагают купить квартиру ну по очень выгодным условиям. Естественно сразу вспомнил Дрим Лайф, но это оказалось не они. ПК Алтын шатыр (золотой шатер значит), сие есть логическое и немного доработанное отпочкование от Дрим Лайф.
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§ сайлау курманов
Re: Потребительские кооперативы - пирамида или шанс?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1647
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.02.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я всем всегда говорю-подальше держитесь от гадалок , ворожей , экстрасенсов , ну а от сомнительных контор , которые обещают золотые горы , тем более. Частенько в соцсетях интересуются как та или другая бабка-целитель шептаниями и водой вылечила кого-то , а ведь теряете драгоценное время , когда болезнь еще не запущенна , мог бы справиться и самый обычный врач....
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* Сергей_я
Re: Потребительские кооперативы - пирамида или шанс?
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1842
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.02.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
когда болезнь еще не запущенна , мог бы справиться и самый обычный врач...

Большая часть идут к гадалкам, ворожеям и прочим именно тогда, когда медицина уже ничем помочь не может. Либо когда эта же медицина выкачает все деньги из кармана. По поводу новости же можно сказать, без лоха - жизнь плоха.
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§ Горожанин_kst
Re: Потребительские кооперативы - пирамида или шанс?
Горожанин_kst


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Сообщений: 478
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 09.02.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позавчера только в эфир Разбудильника на Алау приглашали представителей такого кооператива. Минут 15 они вещали о том как работают. Филиал в Кустанае господин Бухарин возглавил. Да-да, тот самый, редактор "Всё сразу".
По их рассказу очень всё на пирамиду походит: Сдаешь деньги и ждёшь год, потом получаешь заём. Под 6% максимум, сумма займа зависит от размера взносов. И процент тоже. Возможно даже безпроцентный заём получить(!), если суммы взносов были велики, а сумма займа не очень. Вроде всё красиво...но потому и опасения вызывает)
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Бывалый
Re: Потребительские кооперативы - пирамида или шанс?




Отправлено: 09.02.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Большая часть идут к гадалкам, ворожеям и прочим именно тогда, когда медицина уже ничем помочь не может.

Ну и как - помогают гадалки?
Или высасывают еще больше с еще меньшим результатом оздоровления?

Бывалый
Re: Потребительские кооперативы - пирамида или шанс?




Отправлено: 09.02.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Возможно даже безпроцентный заём получить(!), если суммы взносов были велики, а сумма займа не очень

то есть они даже согласны тебе часть твоих же денег вернуть и не взять за это с тебя процентов?
Неслыханная щедрость.
Надо торопиться.
Пока не передумали.

§ Горожанин_kst
Re: Потребительские кооперативы - пирамида или шанс?
Горожанин_kst


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Сообщений: 478
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 09.02.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
то есть они даже согласны тебе часть твоих же денег вернуть и не взять за это с тебя процентов?

Да никто тебе ничего возвращать и не собирается), в том-то и дело. Квартиру купят, но ты в ней не хозяин, а арендатор будешь, пока с займом не рассчитаешься. Хозяин ПК...Каково? Всё на "доверии", типо. В статье Бахыт всё верно изложил. А вдруг на ПК дело в это время заведут, с подачи тех вкладчиков, которые "не успели"? И все активы "того"? Включая "твою" квартиру.
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